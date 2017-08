A Toulon, les caddies de supermarché pullulent dans les rues

C'est un phénomène bien connu des Toulonnais : l'abandon de caddies de supermarché dans les rues. Les chariots en plastique bleu et rouge du Carrefour Mayol pullulent dans le centre-ville, et cela pose de réels soucis au dirigeant du magasin.

Au mois de mai dernier, le magasin Carrefour-Mayol de Toulon a reçu une livraison de 650 nouveaux caddies. Et en seulement trois mois, une centaine s'est déjà évaporée dans la nature ! Enfin pas vraiment dans la nature. En fait, les caddies sont emportés par les clients et abandonnés dans les rues du centre-ville. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en croiser un, laissé sur un trottoir ou dans une impasse.

En trois ans, le magasin Carrefour-Mayol a perdu près de la moitié de ses chariots à roulettes. "C'est un vrai préjudice pour nous, souligne Guillaume Navarin, le directeur du magasin, "chaque chariot coûte entre 150 et 200€ pièce !".

Pas d'amélioration en vue

Le directeur a tout essayé pour éviter ses disparitions de caddies : "On a fait de la prévention pour expliquer aux gens qu'il fallait laisser les chariots dans la galerie marchande, on est passé de chariots en fer aux chariots en plastique, pour éviter le trafic de fer. et puis on a installé un système pour bloquer les roues à la sortie du magasin... Mais rien n'y fait", soupire-t-il.

Alors Guillaume Navarin a dû se résigner à embaucher deux personnes pour sillonner la ville et ramener les caddies au magasin. "Ils peuvent en ramener jusqu'à une dizaine par jour", s'indigne -t-il.