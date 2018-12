Toulon passe le cap des 170.000 habitants selon le dernier recensement de l'Insee

Toulon, France

C'est du jamais vu depuis 1982... Selon le recensement 2018 de l'Insee, Toulon franchit le cap des 170.000 habitants ! La population totale de la ville-préfecture s'élève désormais à 171.643 habitants. Un chiffre qui entrera en vigueur officiellement au 1er janvier 2019. Le maire de Toulon se félicite de cette augmentation de population et précise que ce sont surtout de jeunes actifs qui se sont installés dans sa ville.

Avec 171.643 habitants, la population toulonnaise a augmenté de 2000 personnes en un an... et a gagné en 3 ans 5780 habitants. Hubert Falco, le maire de Toulon, précise que ce sont surtout de jeunes actifs qui ont élu domicile à Toulon. "Je peux vous l'assurer car en trois ans, nous avons construit 40 classes supplémentaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville" rajoute le maire.

Les marins se logent plus facilement à Toulon

Selon Hubert Falco, de nombreux marins ont également emménagé à Toulon, à proximité du port militaire. " Il y a _23.000 marins actifs dans notre ville_. La Marine nationale souhaitait depuis longtemps que ses hommes vivent à Toulon mais ils ne trouvaient pas de logement. Je ne dis pas que c'est toujours facile mais ils trouvent plus facilement aujourd'hui ". De nombreux programmes immobiliers ont vu le jour ces derniers mois comme l'éco-quartier Font Pré, de nouveaux logements sont également sortis de terre à Sainte-Anne et à La Loubière.

Toulon, 14ème commune française ?

Avec ces 171.643 habitants, Toulon pourrait gagner une place au classement des plus grandes communes françaises... et ravir la 14ème place à Saint-Etienne qui comptait, en 2015, 171.057 habitants. Les chiffres du recensement de 2018 ne sont pas encore connus pour Saint-Etienne.