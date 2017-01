Toulouse : 26.000 habitants de plus entre 2009 et 2014 pour la ville rose

Selon les chiffres de population publiés par L'INSEE au 1 er janvier 2014 Toulouse comptait 466 297 habitants soit une augmentation de 26 mille nouveaux habitants en cinq ans

Dans ses derniers chiffres officiels publiés, la France comptait selon l'INSEE 65.9 millions d'habitants au 1 er janvier 2014 dont 1.317.668 dans le seul département de Haute Garonne, de loin le plus peuplé d'Occitanie. Entre 2009 et 2014 la seule ville de Toulouse a enregistré 26 mille habitants de plus dont 8 mille rien que pour l'année 2013, la plus forte progression démographique des villes françaises.

La ville rose reste le moteur démographique d'un département qui en cinq ans a accueilli 87.000 nouveaux habitants mais les communes de sa première et deuxième couronne profite largement de cette attractivité. Si Toulouse voit sa population augmenter de 6% sur la période des villes comme Colomiers deuxième ville du département ( +12% avec 38.541 h) Ramonville ( +20%, 13.986 h) ou encore Fontenille (+28% avec 5.368 h) connaissent un véritable boom démographique lié notamment à un moindre coût du logement

En revanche au delà d'une certaine distance vers le sud du département et le piémont pyrénéen, la population stagne ou diminue. Ainsi entre 2009 et 2014 l'arrondissement de Saint Gaudens (237 communes) n'a enregistré que 172 habitants supplémentaires