Toulouse : 60 policiers municipaux en confinement, après deux nouvelles suspicions de coronavirus

Trente nouveaux agents de la police municipale toulousaine sont à leur tour confinés ce jeudi, après la détection du coronavirus chez l’un de leur collègue. Si l’on y ajoute les trente policiers déjà renvoyés chez eux mercredi après deux cas détectés de Covid-19 qui restent à confirmer , ce sont 60 policiers municipaux qui se retrouvent en quarantaine, sur un effectif de 330 fonctionnaires.

En deux jours, la police municipale de Toulouse a perdu 20% de ses effectifs

« Nous sommes tous en contact les uns avec les autres et sans aucune protection » s’inquiète ce syndicaliste de la police municipale. "Si ça continue, nous serons tous confinés avant la fin de la fin de la quinzaine. Nous voulons des masques et des gants pour assurer notre protection , nous sommes en contact avec le public, et nous risquons de contaminer des passants . » Selon lui, les policiers municipaux ne patrouillent plus que sur les secteurs centre-ville Capitole et Saint Cyprien, les autres quartiers ne seraient plus couverts, faute d’effectif suffisant.

Les policiers municipaux n'ont pas à porter de masques dit la mairie

Selon la mairie de Toulouse, les policiers municipaux sont déployés ces derniers jours pour assurer l’information et le conseil aux passants sur les mesures de confinement. Le rôle répressif et le respect des consignes de confinement sont de la responsabilité de la police nationale.

La police municipale sera désormais déployée sur les grands espaces publics, les marchés de plein vent et couverts, pour rappeler les gestes barrières contre la contamination, indique Toulouse Métropole, et également sur les espaces verts, les parcs et les bords de Garonne, où de trop nombreux toulousains continueraient à faire leur jogging ou sortir avec leurs enfants. Les abords des grands parcs devraient être sécurisés dès ce Jeudi soir ajoute la mairie de Toulouse.

La mairie de Toulouse rappelle qu’elle respecte les consignes de l’Agence Régionale de Santé. "Les masques ne doivent être portés qu’en cas de symptômes de coronavirus, les policiers comme les autres personnels municipaux et tout un chacun doivent respecter la distance de sécurité d’un mètre, tout en se lavant régulièrement les mains au savon.