Toulouse : 750 repas distribués cet été quotidiennement pour les plus démunis

A partir du 1er juillet et pendant tout l'été, la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours Catholique et le CHU de Toulouse unissent leurs forces pour proposer une aide alimentaire quotidienne aux plus démunis. Mais les bras manquent. Un appel à bénévoles est lancé.

Un appel ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie et France 3 Occitanie pour venir en aide aux plus démunis cet été. La directrice de la Banque Alimentaire de Haute-Garonne Aurélie Racine est l'invitée de Jeanne-Marie Marco.

Vous lancez un appel conjoint avec les Restos du Cœur et le Secours Catholique pour l'aide alimentaire aux plus démunis cet été. Depuis la crise sanitaire, de nombreuses familles n'arrivent plus à joindre les deux bouts ?

On lance l'opération estivale à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août pour les personnes les plus fragiles et pour tout l'été. Nous sommes aidés par les cuisines du CHU de Toulouse pour prendre en charge ceux qui vont se retrouver très seuls cet été et auront du mal à s'alimenter. L'état est une période compliquée charnière avec des structures fermées. Les personnes qui prennent en charge les plus démunis ne sont pas aussi présentes que le reste du temps. Cela fait 4 étés d'affilée que nous faisons le même constat.

Le nombre de bénéficiaires a explosé ?

Oui on a beaucoup plus de gens qui basculent dans la grande voire très grande précarité. Les chiffres vont de 25 à 60% de bénéficiaires supplémentaires. Il y a de nouvelles associations de créées et de nouveaux créneaux ouverts. C'est un constat, une réalité. Avec de nouveaux précaires qui ont besoin d'aide pour passer cette période difficile.

Quel est le profil de ces nouveaux bénéficiaires ?

Des étudiants et beaucoup de nouvelles familles, qui travaillaient et ne travaillent plus car elles sont dans des secteurs encore en difficulté.

Vous allez travailler main dans la main avec le Secours Catholique et les Restos du Cœur. Comment vous organisez-vous ?

A la Banque Alimentaire, on récolte les denrées comme les pâtes, les cuisines du CHU les préparent, les Restos du Cœur ajoutent des protéines, des légumes et un dessert. Et c'est redistribué dans trois lieux distincts à Toulouse : au marché aux Cochons (aux Minimes), au restaurant social du Grand Ramier et chemin du Raisin (à proximité de la gare Matabiau). La distribution a lieu tous les soirs de 19h30 à 21h avec une moyenne de 750 repas par jour.

Vous avez besoin de bénévoles ?

Oui on lance un grand appel à bénévolat. L'opération nécessité une moyenne de 60 personnes par jour. Pour tenir 7/7 jours tout l'été avec de bénévoles qui partent en vacances ou ont un job d'été, c'est bien d'être nombreux. On peut venir une seule journée de façon ponctuelle.

Pour répondre à cet appel à bénévoles, une adresse mail : benevole.estivale2021@gmail.com