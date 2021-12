Toulouse à l'heure espagnole en ce début décembre

Sur le marché de Noël de Toulouse, place du Capitole, ce sont parfois même les commerçants qui pratiquent leur espagnol, car les clients venus des Pyrénées sont bien nombreux. Comme Paola, venue de Gérone pour le week-end : "On est à Toulouse pour visiter, voir les décorations de Noël, les lumières... Cela fait plaisir de découvrir la ville", sourit la jeune femme aux larges lunettes de soleil. Lana, elle, était en vacances dans l'Aude et, "Toulouse n'est qu'à une heure de Carcassonne ! Donc on en a profité pour venir. C'est très beau, et c'est vrai que beaucoup de gens ici parlent espagnol dans la rue !"

Cela ne dérange pas, bien sûr, les commerçants du marché, comme Kathia, qui vend des produits à base de violettes : "Ils sont sympas, volubiles, on ne va pas rentrer dans les clichés, mais ils sont bavards, expansifs, c'est une bonne clientèle, qui achète de quoi faire plaisir à tout le monde disons !"

Une affluence digne d'un mois d'août

Et cette affluence de touristes espagnols, elle se vérifie à l'office du tourisme de Toulouse, où chaque jour, dans les premiers jours de décembre, près de 1.500 personnes se pressaient, parmi eux au moins une moitié venue de l'autre côté des Pyrénées. "C'est du niveau d'un mois d'août, c'est exceptionnel", s'étonne le directeur, Jérôme Gorisse. "Il faut dire que les espagnols ont été limités dans leurs déplacements, et ils ont début décembre un pont, qui s'appelle le puente de la imaculada, donc plusieurs jours fériés. Ils ont l'opportunité de se déplacer, mais pas trop loin non plus, Toulouse devient idéal." L'office du tourisme recense des demandes de séjour entre deux et quatre jours. "Et se rajoute l'attractivité du festival des Lanternes, indique Jérôme Gorisse. On a communiqué en Catalogne, autour de Madrid, autour de l'événement."

De quoi attirer, peut-être plus que les autres années, des touristes venus d'Espagne, ceux qui n'avaient pas pu venir l'année dernière.