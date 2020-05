Toulouse : Aeroscopia, le musée de l’aéronautique affiche 2 à 3 millions d’€ de déficit

Avec la Cité de l’Espace, le musée Aeroscopia de Blagnac est l’une des locomotives du tourisme à Toulouse , la cité de l’aéronautique et de l’espace par ailleurs en pleine tourmente de la crise d’Airbus. Comme tous les musées, Aeroscopia fermé au public depuis le 15 Mars, sans aucune rentrée de billetterie accuse un déficit conséquent, comme le confirme Pierre Olivier Nau, le directeur de Manatour, la société qui gère également les visites des chaines d’Airbus.

Un trou de 2 à 3 millions d’€

« J’estime la perte de chiffre d’affaire à l’échelle de notre groupe Manatour entre 2 et 4 millions d’€ pour l’instant, sur un chiffre d’affaire annuel de 6,3 millions d’€ en 2019. En terme de chiffre d’affaire, c’est extrêmement sévère. Pour Aeroscopia seul, c’est une perte de 2 et demi à 3 millions d’€ minimum. Evidemment, s’il y avait une rechute du virus au mois de septembre, on s’acheminerait vers des volumes de perte beaucoup plus importants, ce qui serait très préoccupant. »

Les réservations reprennent

Manatour emploie 85 salariés, dont 25 au musée Aeroscopia qui sont quasiment tous en chômage partiel depuis deux mois. Mais du personnel a été rappelé pour préparer la réouverture du musée programmée pour le 21 mai. Le directeur de Manatour qui gère Aeroscopia en délégation de service public pour le compte de Toulouse Métropole espère beaucoup de cette reprise pour redresser la situation.

« Depuis deux mois, nous avons reçu beaucoup de mail, à la fois pour des annulations, mais également des demandes de report, et aussi des réservations. Il y a des groupes qui recommencent à réserver pour la rentrée en Juillet. C’est pour cela qu’il y a des éléments encourageants, et je pense que le pari du gouvernement qui vient d’annoncer un plan d’aide aux entreprises du tourisme est un pari gagnant. » estime Pierre Olivier Nau _. « Il faudra que les mesures de chômage partiel soient prolongées, c’est essentiel. On attend aussi des efforts sur l’exonération des charges sociales et patronales. Dans ces conditions, je suis résolument optimiste_, je pense que le plan gouvernemental est vertueux, et qu’il peut vraiment nous aider à sortir la tête de l’eau. »

Réouverture du musée en mode Covid

Les services du musée préparent la réouverture au public pour le 21 mai, avec des mesures de distanciation sanitaires.

_«La jauge de 1500 personnes à l’intérieur de l’exposition sera réduite à 600 visiteurs. On va inciter le plus possible les gens à réserver leur billet en ligne ou sur leur portable pour éviter de passer au guichet d’accueil . Des distributeurs de gel hydro alcoolique à pédale seront installés à travers le musée, notamment pour l’accès aux avions, le Concorde, l’A300 et l’A380. 95% de la visite d’Aeroscopia est maintenue. Visite complètement renouvelée puisqu’on y a rajouté le tarmac nord et la visite de l’intérieur de l’A380. Mais là où on pouvait entrer à 150 personnes à l’intérieur du 380 théoriquement depuis le 15 mars,_ on ne pourra y entrer qu’à _50 en même temps._»

« Cette crise du coronavirus nous a obligé à nous réinventer – explique le patron de Manatour – à ajouter plus de digital dans la visite. Le prêt garanti par l’Etat va nous permettre de nous équiper assez rapidement de « masques de réalité virtuelle », ce casque que l’on met sur les yeux qui permet de visiter le musée ou l’intérieur d’un avion de manière virtuelle. Nous allons aussi enrichir notre offre sur internet pour permettre au public de préparer sa _visite du musée en 360°_. Ce sera valable aussi pour la visite des sites d’Airbus , d’EDF ou d’autres sites. »

Pour l’instant, les visites des sites d’Airbus restent suspendues, mais Manatour compte les reprendre progressivement. Avec dans un premier une visite qui ne se feraient qu’en bus, au départ d’Aeroscopia, sur les terrains extérieurs de l’avionneur, sans mettre le pied sur le site d’Airbus.

Manatour ne désespère pas de convaincre Airbus de reprendre les visites des chaînes d’assemblage. _« Ce serait bien pour le territoire, parce qu’_Airbus appartient un petit peu à chaque toulousain, ce serait bien qu’ils puissent retrouver Airbus par la visite. C’est un moyen de les rassurer sur « leur » Airbus. Je suis entrain de motiver Airbus pour reprendre rapidement. » conclue le directeur de Manatour.,

