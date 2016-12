Toulouse : Alain, Père Noël à domicile, livre ses cadeaux à une trentaine de maisons ce week-end

Depuis six ans Alain Romera enfile le costume de Père Noël pendant la période de Noël. Plus particulièrement les 24 et 25 décembre, pour aller livrer des cadeaux aux enfants sages autour de Toulouse.

Alain Romera a 68 ans. C'est un ancien aide-soignant de l’hôpital des enfants de Toulouse, et depuis six ans maintenant il enfile donc sa perruque et sa fausse barbe, son bonnet, ses lunettes rondes, endosse son costume de père Noël, et part chez les familles qui font appel à ses services le 24 décembre au soir et le 25.

Il lui est déjà arrivé d'exercer ses talents dans un centre commercial, mais il préfère partager ces instants conviviaux au domicile de ses clients, pour la plus grande joie des plus petits. "On se contacte avant, ils me disent où ils cachent les cadeaux pour que je les récupère, raconte Alain. Une fois les cadeaux dans la hotte, je joue de la cloche, je passe devant la fenêtre pour que les enfants me voient... Et là, j’attends de voir leur réaction."

Chansons, photos et cadeaux

Zéraphine, 6 ans, a reçu une machine pour faire des gâteaux en chocolats et des bracelets pour ses amis © Radio France - Stéphane Garcia

Une chanson pour commencer, une séance photo avec le Papa Noël, ce moment c'est aussi l'occasion pour les parents de faire passer des messages à leur enfants, sur le travail, le comportement à l'école ou encore la propreté de la chambre. Mais comme tous ont été sages, Alain le Père Noël finit par leur distribuer leur cadeaux. "Nos filles ont déjà six ans, explique Tanja, une mère de famille. A l'école on commence à leur dire que le père Noël n'existe pas donc j'ai voulu leur faire la surprise pour qu'elle profite encore de cette magie. L'année prochaine, ce sera peut-être déjà trop tard."

Trente minutes d'un moment magique pour les familles, facturées 140 euros.