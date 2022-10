Toulouse aussi dit non aux écrans géants pendant la Coupe du monde au Qatar

Plusieurs municipalités ont annoncé qu'elles refusaient la mise en place de fan zone ou d'écran géant pendant le Mondial au Qatar. Toulouse ne fera pas non plus la fête et met en avant des raisons plus économiques que politiques.

Plusieurs municipalités désapprouvent la Coupe du monde 2022 de football au Qatar qui doit avoir lieu en plein hiver du 20 novembre au 18 décembre.

Ces communes ont annoncé leur refus d'installer des écrans géants ou de mettre en place des fan zones, comme cela avait pu être le cas lors des précédentes éditions du tournoi. Lille, Marseille et Paris ont été les premières villes à dire non. En Occitanie, le maire de Rodez a aussi été un des premiers à prôner le foot responsable et dit non à des écrans géants. "Je ne cautionne pas l'organisation de cette compétition dans ce pays" indique le maire de Rodez Christian Teyssèdre.

"Pendant la préparation des fêtes"

Et donc le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc s’associe à ce mouvement. Il met d’abord en avant l’aspect incongru du calendrier. "Organiser en extérieur des retransmissions de matchs pour cette édition programmée au début de l’hiver (avec un décalage horaire) et pendant la préparation des fêtes de fin d’année, nous paraît depuis toujours d’un très faible intérêt pour le public, et donc peu opportun", dit le maire de la ville rose.

Jean-Luc Moudenc a aussi des arguments économiques en cette période de coupe budgétaires. "La location et l’installation d’un grand écran sur l’espace public représentent un coût et une dépense d’énergie conséquents que nous n’avions pas l’intention d’engager en cette période où nous savons les économies nécessaires."

Et puis le maire en vient à l’aspect politique sur lequel il est assez laconique. "Avouons-le, le contexte dans lequel est organisée cette édition 2022 n’incite pas à la mobilisation." Donc pas d’écran à Toulouse, même si le maire promet évidemment de soutenir les Bleus : "Nous continuerons à soutenir avec fierté notre équipe de France de football ", déclare Jean-Luc Moudenc. Le premier match de l’équipe de France se sera le 22 novembre.

La municipalité qui rappelle également que, alors que la Coupe du Monde s'ouvrira, elle organise une rencontre avec "le monde du sport, amateur comme professionnel, autour la lutte contre les violences faites aux femmes dans le sport." Un rendez-vous fixé le 25 novembre.