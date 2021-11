Toulouse : aux Izards, une centaine de jeunes privés de stade de foot, la mairie reste muette

Le club de foot des Izards ne peut plus s'entraîner dans la cité. Des dizaines d'enfants et une trentaine de jeunes adultes s'en plaignent. Le président dénonce un vieux passif avec la mairie. L'image du club serait encore ternie par l'ombre du terroriste Mohamed Merah qui y a joué.

Imaginez un terrain de foot au pied de votre immeuble, mais vous ne pouvez pas y jouer. Cela dure depuis quatre ans. Et depuis plusieurs mois il y a même un vigile avec son chien qui vous en interdit l'accès.

Rue Raphaël le stade Rigal est inaccessible, un chien monte la garde. © Radio France - Pascale Danyel

C'est exactement ce qu'il se passe dans le quartier populaire des Izards à Toulouse. Le club de foot ne peut pas s'entraîner, ses joueurs sont obligés de se rendre à Sesquières à plusieurs kilomètres de là.

"Gros passif avec la mairie"

Son président Nicolas Aoued affirme qu'entre 80 et 100 enfants de 6 à 16 ans et 30 jeunes adultes se retrouvent sans stade. Il se dit victime d'histoires anciennes dont il assure être totalement étranger. La mairie a été condamné en 2017 par le tribunal administratif pour ne pas avoir versé ses subventions à cette association et le terroriste Mohamed Merah a porté les couleurs du club : "il y a un gros passif avec la mairie, on tire toutes les casseroles (des anciens dirigeants avec lesquels le nouveau président affirme ne rien à voir avec ndlr), que ce soit Mohamed Merah, que ce soit la condamnation de la mairie, on est obligé de lutter, de montrer plus que les autres clubs du quartier qu'on est là pour faire de l'insertion sociale".

Trois jeunes adultes privés de stade témoignent

Devant le stade Rigal quand le président et les jeunes s'approchent, la situation avec le vigile se tend. Le maître-chien réclame leurs noms. Les footballeurs sont simplement là pour témoigner de leur déception. Kamel 28 ans, Mika 27 ans, Karim 21 ans sont très embêtés : "ils nous parlent de Mohamed Merah, mais nous on veut jouer au foot. On prend un ballon on joue dans la rue on se débrouille, avec le vigile on ne peut plus passer, c'est dommage."

A la mairie de Toulouse le dossier est sensible, France Bleu Occitanie a contacté ses services, mais les élus concernés n'apportent aucune explication et s'abstiennent de tout commentaire.