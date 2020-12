Toulouse beaucoup moins bobo que Bordeaux : l’étude qui explique l’échec des Verts à la mairie

"La ville rose pas assez bobo pour passer aux mains des Verts", c'est le titre de l'étude de la Fondation Jean-Jaurès qui scrute la sociologie toulousaine. Et clairement, la ville ne semble pas évoluer comme les autres villes françaises de la même taille et notamment Bordeaux.

Comment évolue-t-elle sociologiquement la ville de Toulouse ? Est-ce qu’elle est comparable aux autres villes françaises de la même taille ? Ce sont les questions que posent une étude commandée par deux chercheurs pour la fondation Jean-Jaurès. Et cette étude a un titre provocateur : "La ville rose pas assez bobo pour passer aux mains des Verts ".

Le postulat de départ c'est de comprendre pourquoi la ville est restée à droite alors qu'aux dernières municipales des villes très comparables comme Lyon, Strasbourg, Besançon, ou bien encore Poitiers, Tours et Bordeaux sont passées dans l'escarcelles des écologistes. L'étude se fonde notamment et particulièrement sur la comparaison avec Bordeaux.

Et clairement, Toulouse semble assez différente des autres villes françaises de la même taille. Avec notamment beaucoup moins de bobos. Les bobos qui sont décrits comme "des cadres et des professions intellectuelles, des diplômés, des professionnels de la culture, du spectacle et de la communication, sont proportionnellement plus nombreux à Bordeaux qu’à Toulouse."

Bordeaux vs Toulouse

Et ce que nous apprend l'étude, c'est que par exemple, les salariés d'Airbus ont souvent d'autres réflexes sociologiques et que ce ne sont pas forcément des bobos. L’étude dit : "Les groupes sociaux et les segments socioculturels qui portent et soutiennent les coalitions de gauche à dominante écologiste ne peuvent qu’imparfaitement être approchés à partir des catégories statistiques de l’Insee. (…. ) Pour illustrer notre propos, prenons un exemple : l’ingénieur d’Airbus, vivant dans un pavillon en périphérie toulousaine et se déplaçant en SUV, est classé dans la même CSP (à savoir « cadre et profession intellectuelle supérieure ») que le consultant en développement durable, résidant dans un appartement d’un immeuble gentrifié du centre-ville et se rendant à vélo au travail. Bien qu’étant catalogués dans la même CSP, leur mode de vie, leur vision du monde et leur vote diffèrent sensiblement."

Magasins bio et restaurants proposant des brunchs

Pour le prouver, les chercheurs, ont cherché les symboles de la culture bobo à Toulouse. Ils ont compté le nombre de magasin bio, de stations de vélo ou de restos proposant des brunchs. Et clairement Bordeaux est largement plus bobo que Toulouse. Un exemple : 10 galeries d'art pour 100.000 habitants dans la ville rose contre 36 pour notre voisine girondine.

Enfin, l'étude aboutit sur un paradoxe. Antoine Maurice, le candidat écologiste était contre la LVG. Et il a aussi perdu parce que Toulouse n'a pas de LGV, qui apporté un flot de nouveaux habitants bobo votant pour les Verts dans d'autres villes et notamment Bordeaux. "Une nouvelle population est venue s’installer à Bordeaux, l’arrivée de ces néo-Bordelais et la dynamique touristique servant de catalyseurs à l’émergence d’un « way of life bobo », adopté par une frange importante de la population bordelaise. Si ce phénomène existe également à Toulouse, il y est, au regard des chiffres présentés dans le tableau ci-dessus, manifestement moins puissant."