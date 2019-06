Toulouse : braderie, Gilets jaunes, Laeticia Hallyday, Rio loco, rugby, quelle sécurité pour ce samedi chargé?

Toulouse, France

Ce samedi à Toulouse il y aura : le troisième jour de la braderie; une manifestation de Gilets jaunes qui comptent faire de la ville rose "la capitale de l'émeute"; la venue dans l'après-midi de Laeticia Hallyday pour inaugurer l'esplanade du Zénith du nom de Johnny; le festival de musique Rio Loco sur la prairie des Filtres et enfin la finale du Top 14 ! L'appel des Gilets jaunes peut rebuter les promeneurs mais la mairie et la préfecture de Haute-Garonne assurent avoir mis en place un dispositif de sécurité maximum.

Accès au Capitole interdit puis filtré

Comme chaque samedi depuis le début de l'année, le Capitole est interdit à toute manifestation de 12h à 18h sur arrêté préfectoral et l'hypercentre où se déroule la braderie sera aussi très surveillé. Ces dernières semaines les manifestations de Gilets jaunes ont perdu de la vigueur mais les incidents survenus à Montpellier samedi dernier rendent les policiers toulousains particulièrement vigilants.

La place du Capitole sera accessible aux supporters qui veulent regarder la finale à partir de 18h. Mais en étant passé au préalable par une fouille systématique. Toutes les rues qui mènent à la place seront fermées et seront autant de points de contrôle.

Interdiction d'amener des objets tranchants, des pétards, des fumigènes mais aussi de l'alcool, des casques de moto, des sac à dos ou des bagages, pas de skateboard non plus. Aucun animal de compagnie ne sera accepté. Vous oubliez aussi les manches de drapeaux rigides et les perches à selfies. Seuls les riverains munis d'un justificatif de domicile pourront passer avec un deux roues.

La préfecture prévient que pour chaque autre point d'animation, il y aura un dispositif de sécurité important. Les syndicats policiers confirment que malgré les sollicitations répétées, ils seront présents, épaulés par des renforts de CRS.

Le dispositif de filtrage de la place du Capitole sera reconduit dimanche après-midi en cas de victoire du Stade Toulousain.

► Les infos pratiques ici

►► EMISSION SPÉCIALE : samedi 19h/minuit sur France Bleu Occitanie. L'avant-match, le match en intégralité commenté par Julien Balidas et Philippe Gleyze et l'après-match. Le tout avec vos réactions au 05 34 43 31 31, des invités, nos reporters au Stade de France et place du Capitole, et les chroniqueurs de C'est Rugby!