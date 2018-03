Beauzelle, France

Marie-Josette, 70 ans, se faisait une joie l'été dernier de venir vivre dans cette résidence toute neuve de Beauzelle, en Haute-Garonne. À deux pas du tramway, de Blagnac où vit son frère, du futur Parc des Expos et du musée Aéroscopia, le quartier grouille de grues et de nouvelles constructions. L'immeuble dans lequel elle emménage en juillet dernier a été livré en 2016. Cinq mois après, son T3 au deuxième étage est devenu sa prison. L'ascenseur ne marche plus depuis le 27 décembre. Or, poly-handicapée, Marie-Josette se déplace en fauteuil roulant. Cela fait presque trois mois qu'elle vit enfermée chez elle, avec sa chienne et son chat, dans 65 mètres carrés.

Ma santé se détériore, je suis démoralisée. Même ma chienne, qui refuse maintenant que mon frère la promène, déprime."

Témoignage de Marie-Josette "Je suis prisonnière, je ne veux plus rester ici"

Au rez-de-chaussée, scotchée sur l'ascenseur, une note informe les résidents de la panne. © Radio France - Bénédicte Dupont

Des frais en plus, sans baisse de loyer

L'ascenseur est tombé en panne fin décembre, après les intempéries et l'inondation des sous-sols. Les dix ascenseurs de la copropriété, en fait, ne fonctionnent plus. Le syndic entame alors une longue, très longue bataille avec les assurances. Et en attendant, Marie-Josette, atteinte d'une forme de sclérose en plaques diagnostiquée lorsqu'elle avait 26 ans, regarde les jours défiler sans pouvoir sortir de chez elle. Sa maladie ne l'empêchait pas d'être active jusque là: "_J'allais faire mes courses, promener ma chienne Yoko, je prenais le tram juste en bas. Aujourd'hui, je suis obligée de payer un service de portage de repas à dom_icile." Marie-Josette a heureusement la visite presque quotidienne de son frère, et de plusieurs voisines. La septuagénaire paie un loyer der 695 euros pour son T3. Depuis la panne de l'ascenseur, elle a demandé un geste commercial, une sorte d'arrangement avec l'agence immobilière, en vain.

Atteinte d'une forme de sclérose en plaques diagnostiquée il y a 45 ans, Marie-Josette se déplace en fauteuil et dort dans un lit médicalisé. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le 10 mars dernier, lasse d'attendre et de ne pas avoir de réponse claire de son syndic, elle a porté plainte.

Je ne suis pas la seule à en pâtir, il y a d'autres personnes âgées dans la résidence, et des parents avec de très jeunes enfants, juste au-dessus, une maman avec une petite de 17 mois et un nourrisson, imaginez comme ça n'est pas pratique."

Sa voisine de palier, Josselyne, lui rend régulièrement visite. Outrée par la détresse de Marie-Josette, elle a même écrit à Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Sa démarche est restée lettre morte.

REPORTAGE de Bénédicte Dupont chez Marie-Josette (1'17'')

Marie-Josette a porté plainte le 10 mars dernier. © Radio France - Bénédicte Dupont

D'autres malfaçons, le syndic en procédure contre le constructeur

Depuis son arrivée dans cette résidence l'été 2017, Marie-Josette ne compte d'ailleurs plus les dysfonctionnements : problème de chauffage, d'eau chaude, d'eau coupée. L'ascenseur lui même a déjà connu des pannes, mais avant décembre, il était réparé dans les 24 heures, assure t-elle. Avec son frère Jean-Noël, elle a à plusieurs reprises tenté d'alerter son agence de location et le syndic. Square Habitat lui répond que concernant les ascenseurs, il y a pour 50.000 euros de travaux. Il a entamé une procédure contre le constructeur car les sinistres sont selon lui "liés à la construction". Les garanties ont donc été actionnées mais les délais sont longs avec les assurances, nous répond le syndic. Mais, "exceptionnellement", une expertise partielle doit avoir lieu ce vendredi concernant l'ascenseur du bâtiment F où vit Marie-Josette. Square Habitat promet d’accélérer les travaux, pour que l'appareil soit opérationnel au plus vite, en fin de semaine si possible. Nous en avons averti Marie-Josette qui, mardi soir, n'avait pas encore été contactée par le syndic.

Dans ce quartier proche d'Aeroscopia où les immeubles poussent comme des champignons, cette résidence a été livrée il y a deux ans. © Radio France - Bénédicte Dupont

Marie-Josette assure que dès qu'elle le pourra, elle s'en ira trouver un appartement en rez-de-chaussée, "finis les étages". D'après elle, au moins deux voisins ont préféré déménager depuis janvier.

