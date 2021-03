Toulouse : comment améliorer le service des toilettes publiques ?

L'intérêt des Toulousains pour le sujet est incontestable. Demandez-leur comment améliorer le service des toilettes publiques dans leur ville, ils répondent invariablement qu'il "en faut plus". L'opposition municipale réclame un plan Marshall. Le dossier parle à tout le monde, d'autant plus qu'avec la fermeture des bars et restaurants en raison de la pandémie, la problématique s'est accentuée.

A Toulouse les sanisettes ne sont pas toutes en service, elles sont souvent immondes et il n'y en a pas assez" confie Marie

Anne-Marie souscrit tout à fait à ces propos :

Quand on se promène en ville on ne trouve pas assez de toilettes publiques, le long du canal du midi comme dans les quartiers"

Et les hommes sont du même avis :

Au Capitole j'ai attendu une heure qu'une sanisette se libère"

67 toilettes publiques

Le voeu de l'opposition municipale est porté par François Piquemal. Il sera présenté lors du conseil de vendredi. Dans un long texte accessible sur son site internet l'élu part d'un constat simple : dans la ville rose il n'y a pas assez de toilettes publiques et il développe chiffres à l'appui.

Allée Jules Guesde à Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Toulouse ne compte qu'une sanisette pour 7158 habitants alors qu'à Lyon il y en a une pour 2200 et leur gestion coûte moitié moins cher que dans la ville rose.

Avec 67 toilettes publiques Toulouse est à la traîne. Certains quartiers sont même délaissés, c'est le cas de la Cartoucherie, les Izards, Lalande, Sept deniers, Casselardit et Purpan.

Les idées de l'opposition municipale

L'opposition municipale suggère d'implanter des sanitaires sur le réseau de transports en commun. Elle propose des lieux d'aisance en lombri compostage, comprendre avec des verres de terre pour transformer la matière en humus; en frais de gestion ça revient nettement moins cher. Elle réclame aussi un personnel municipal dédié pour sensibiliser notamment les enfants dans les écoles. Et suggère une carte des sanisettes existantes.

"L'hygiène, un signe de civilisation"

Toulouse en manque de toilettes publiques, la majorité ne nie pas cette évidence. Elle l'explique par des actes de vandalisme très nombreux et dit réfléchir en parallèle à comment améliorer ce service. L'élu en charge du dossier Thierry Sentous assure que "le sujet n'est pas tabou" et que la majorité est "extrêmement attentive" à la question des toilettes publiques :

L'hygiène est un signe de civilisation, donc il faut qu'on y soit extrêmement attentif. Malheureusement on constate les dégâts subis par les toilettes publiques par effet de vandalisme"

L'élu en charge du mobilier urbain enfonce le clou :

Les pannes ne représentent qu'une partie des mises hors service, ce qui fait baisser le taux de disponibilité ce sont le vandalisme, la destruction volontaire et les trafics.

C'est Decaux qui gère les sanisettes de Toulouse. La délégation de service public court jusqu'à 2026.