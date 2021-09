Toulouse construit un commissariat géant pour sa police municipale agrandie et ses effectifs de sécurité

Contrairement à l'actuel poste de la police municipale, celui-là encore en construction, se situe hors du centre-ville, dans la zone sud-ouest de Basso-Cambo. Il accueillera l'ensemble des effectifs de la police municipale, soit à terme 450 policiers, puisque Jean-Luc Moudenc a annoncé l'arrivée de 100 nouvelles recrues.

Ce nouveau commissariat, promesse de campagne, devrait accueillir ses premières équipes dans un an, à l'automne 2022, puis une seconde partie des effectifs à l'automne 2023. Pour l'instant, seul un des deux bâtiments est construit, et il faut l'aménager.

Le nouveau poste disposera de parkings et facilités de stationnement dont ne bénéficient pas les agents actuellement en centre-ville. - Mairie de Toulouse

Viendront y travailler à terme l'ensemble des services municipaux dédiés à la sécurité et à la tranquillité : la police municipale mais aussi les service de vidéo-protection et le poste de commandement radio, les agents et cadres administratifs, le service Protection sécurité des bâtiments ou encore le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.