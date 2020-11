Toulouse : dans les rues, dans le métro, ce drôle de confinement

Les rues de Toulouse sont loin d’être complètement désertes, les voitures circulent et on prend le métro pour aller au travail. Ce second confinement décidément ne ressemble pas à celui du printemps dernier.

Alors que les chiffres des hospitalisations de malades du coronavirus s’envolent, la seconde vague de l’épidémie s’annonce plus grave que la première, le confinement imposé jusqu’au 1er Décembre est-il suffisant ? Sans doute pas disent les médecins. Sur France Bleu Occitanie, le président du département de Haute-Garonne Georges Méric, lui aussi médecin, préconisait la fermeture des écoles pour freiner la propagation du virus. Il est vrai que ce second confinement ne ressemble pas à celui du printemps dernier où les rues étaient complètement désertes, on ne voyait passer que les livreurs de pizza. Aujourd’hui, on se déplace pour aller au travail, pour faire ses courses. Ce confinement version 2 est beaucoup plus « light », et les toulousains semblent moins stressés qu’en mars dernier.

La vie continue pour ces toulousains

Dans le centre-ville de Toulouse, peu de monde dans les rues, mais on continue à aller faire ses courses, au supermarché, à la boulangerie, au magasin de bricolage ou à la FNAC, sur la liste des commerces considérés comme essentiels. « Les gens continuent à sortir dans la rue, il y a des commerces ouverts alors qu’ils étaient fermés au premier confinement, c’est beaucoup moins pesant que le premier » constate cet étudiant qui jongle avec les attestations de sortie, « _je suis à vingt attestations par jour_, pour sortir comme si de rien était. A chaque trajet, je m’en fais une avant, pour ne pas avoir d’amende si jamais je me fais contrôler, mais pour l’instant, ce n’est pas encore arrivé »

« C’était désert au premier confinement, là c’est moins strict » constate cette dame surprise à la sortie du Monoprix, où l’on vendait encore des vêtements ou des cosmétiques avant la fermeture des rayons « non essentiels » prévus ce mercredi. « Forcément, ça tente les personnes d’entrer dans les magasins. Pourtant, on peut s’en passer, et c’est vrai qu’il faut rester prudent, même si on est un peu plus optimiste qu’en mars dernier, car aujourd’hui, on a des masques et on connait les gestes barrières. »

Sur le marché de plein vent du Faubourg Bonnefoy, ce retraité de 75 ans vient faire ses courses comme d’habitude, pas trop inquiet du risque épidémique. « Je fais mes mouvements sportifs tous les matins, je m’entretiens. Je vois que plus de commerces sont ouverts, ça ne se passe pas trop mal. J’espère simplement que ça ne durera pas trop longtemps, car les soirées sont longues à la maison. »

Boulot, métro, malgré le Covid

A Toulouse, la circulation est un peu moins dense, mais on continue à prendre sa voiture pour aller au travail, et malgré le virus, ces toulousains continuent à prendre les transports en commun, bus, trams et métro.

« Je suis obligée de prendre le métro pour aller travailler. C’est plus confortable, plus agréable depuis le début du confinement », confie cette habituée de la ligne A du métro,« beaucoup moins de monde, sauf peut-être aux heures de pointe. » « Si on avait peur de tout, on resterait à la maison, on ne ferait rien. En se protégeant, on continue de vivre du mieux qu’on peut. »

« Non, _prendre le métro, ça ne me fait pas plus peur que d’aller au supermarché »dit sa voisine dans la rame. « Aujourd’hui, on est protégé, on a les masques, on connait un peu mieux la maladie, j’ai plus confiance qu’au mois de mars » dit-elle, tout en ajoutant « qu’il y a des personnes qui ne portant pas le masque dans le métro, on dit « Inch’Allah » ! Mais comme partout, dans la rue, dans les magasins, quand ma fille rentre du lycée, on est nulle part à l’abri en fait. Il faut vivre avec , et je n’ai pas envie de penser ça 24h sur 24. »_

« Au premier confinement, j’ai vraiment flippé ! » avoue cette dame âgée qui prend le métro pour aller à un rendez-vous médical. « Mais _maintenant, j’ai l’impression d’être fataliste_, de toute façon ça ne changera rien à la situation sanitaire qui j’espère ne va pas s’aggraver. »

La rame de métro est déjà repartie, la station se remplit de passagers qui se déplacent comme si ce jour était un jour comme les autres, loin du confinement

