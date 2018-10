Toulouse, France

Depuis le début de l'été, il n'est pas rare de croiser des familles qui dorment à même le sol dans les rues de Toulouse. Selon les associations, 500 personnes seraient sans-abris dont 300 sont des familles. Généralement, ce sont des demandeurs d'asile qui n'ont pas pu être pris en charge par l’État, la faute au manque de places d'hébergement d'urgence. 400 ont été fermées cet été à Toulouse.

"C'est très difficile pour nous. On n'a rien."

De nombreuses familles ont donc atterri à la rue et se sont installées au bas des immeubles. C'est la cas à la cité Roguet, quartier Saint-Cyprien. Ici, plusieurs familles ont trouvé refuge. Une dizaine d'enfants dorment dans ce camp.

"J'ai froid dehors. Et aussi il faudrait que j'aille à l'école." Rossetta, 8 ans

"C'est très difficile pour nous, explique Valentina. Cela fait quatre mois que nous dormons ici avec les enfants. On n'a pas accès à la douche, aux toilettes. On n'a rien." Cette mère de famille venue d'Albanie n'aurait jamais pensé connaître ça un jour.

"Il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça va finir mal"

Tout comme les habitants du quartier qui ont vu ces familles arriver au fur et à mesure. "Le plus gênant c'est le bruit, raconte une habitante. Il y a aussi des nuisances d'hygiènes. On attend patiemment qu'ils puissent avoir un hébergement en dehors qu'en dessous de nos fenêtres. De toute façon, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça va finir mal un jour ou l'autre". Tous expliquent que la compassion des premiers jours a laissé place à de la colère face à cette situation qui s'éternise. Des dérapages ont déjà eu lieu entre les habitants et les familles sans-abris : jets d'objets, insultes, ...

Une dizaine de familles ont trouvé refuge au pied des immeubles de la cité Roguet à Toulouse. © Radio France - Théo Caubel

Pour Thomas Couderette, membre du Collectif d'entraide et d'innovation sociale, cette situation n'est plus vivable des deux côtés. "Il y a tout un tas de droits que l’État ne respecte pas. Non seulement les demandeurs d'asile vivent dans des conditions indignes. Et il y a tout un tas de voisins, de quartiers qui subissent des conditions de vie extrêmement dégradées."

"Une fois de plus, on s'approche de l'hiver et on ne sait pas ce qu'il va se passer"

À la cité Roguet, tout le monde espère qu'avec l'arrivée de l'hiver des solutions vont être trouvées pour héberger ces familles. Mais du côté des associations, on s'inquiète."Une fois de plus, on s'approche de l'hiver et on ne sait pas ce qu'il va y avoir, explique Thomas Couderette. L'hiver dernier, il y a eu un dispositif exemplaire à Toulouse. On ne sait pas si ça sera la même chose cette année. On est dans une situation extrêmement critique."