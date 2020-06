Toulouse : des jeunes en coma éthylique tous les soirs depuis la fin du confinement alerte le Samu

"Depuis la réouverture des bars et le déconfinement, c’est samedi soir toute la semaine. Il semble que beaucoup de jeunes ont des semaines et des mois de fête à récupérer. On observe des comportements dangereux liés à l’alcool, et en particulier chez les très jeunes, des _gamins de 16 à 21-22 ans qui font des comas éthyliques_, certains finissent en réanimation dans des états assez grave" alerte le professeur Vincent Bounes, le chef du Samu 31.

Des jeunes en coma éthylique profond

Certaines nuits, deux à trois patients se retrouvent en réanimation après des comas éthyliques profonds. "Cela s’appelle le « binge drinking », les jeunes consomment rapidement de très grosses quantités d’alcool, souvent de la vodka ou du whisky. Associé à des prises de cannabis ou de drogues de synthèse GHB-GBL, le mélange est dangereux. Il entraîne des comas profonds avec un blocage des voies respiratoires qui oblige à les intuber. Le danger est que la personne peut vomir pendant son coma, et s’étouffer, ou inhaler du vomi dans ses poumons ce qui peut entraîner des conséquences graves."

Rixes et accidents de la route liés à l’alcool

"L’hôpital peut faire face à ce phénomène, mais c’est tout ce qu’il y a autour qui est préoccupant. La violence, il y a beaucoup de rixes autour de l’alcool, les agressions et en particulier les agressions sexuelles, et bien sûr _les accidents de la route_. Tout cela commence à faire un volume conséquent de pathologies et d’hospitalisations liés à cette alcoolisation."

Plusieurs dizaines de jeunes sont hospitalisés tous les soirs - Vincent Bounes.

Vincent Bounes - chef du Samu 31 - "C'est samedi soir toute la semaine" Copier

"Les jeunes ne connaissent pas leurs limites" constate le patron du Samu qui lance un appel à la raison et à la modération. "C’est très bien de faire la fête, l’alcool en petite quantité entre copain, ça a un côté festif et sympa, mais il faut connaitre ses limites. _Eviter les alcools forts et les prises massives_, et surtout ne pas prendre le volant. On ne laisse jamais seul un ami qui ne se sent pas bien, qui est alcoolisé ou qui est fragile. Parce que, alcool et solitude, cela peut entraîner des conséquences très graves."