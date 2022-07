Toulouse : des professeurs mobilisés pour éviter à une jeune bachelière d'être renvoyée en Iran

A Toulouse les professeurs du lycée Saint-Sernin se mobilisent pour éviter à une de leur jeune bachelière d'être renvoyée en Iran.

Elève remarquable elle rêve de devenir médecin, en Iran c'est impossible

Elle s'appelle Mobina, elle a 20 ans, cela fait trois ans qu'elle vit en France. Elève remarquable, et brillant modèle d'insertion, elle a une place l'an prochain sur Parcoursup pour étudier en 1ère année de médecine à l'université Paul Sabatier et tenter de réaliser son rêve : devenir neurologue. Seulement voilà, la deuxième demande d'asile de Mobina vient d'être rejetée. Il ne reste plus que l'éventualité d'un recours gracieux du préfet de Haute-Garonne (le dossier a été déposé en préfecture ce vendredi) et en tout dernier lieu un arrêt favorable du tribunal administratif. Sans quoi Mobina deviendra clandestine. Pas question pour elle de rentrer en Iran où c'est la prison puis la mort qui l'attendent dit t'elle, car elle s'est convertie au christianisme. Elle raconte dans un français excellent :

En Iran, il faut être musulman, les minorités religieuses n'ont pas droit de vie. Et une femme qui veut poursuivre ses études ce n'est pas apprécier. Mon objectif c'est de devenir médecin pour aider le s gens mais en Iran ce n'est pas accessible - Mobina

Les enseignants de Saint-Sernin portent le dossier devant le préfet

Anne Marty était cette année la prof principale de Mobina. Elle ne comprend pas pourquoi la France n'accueille pas une jeune femme aussi exceptionnelle que Mobina, elle s'inquiète pour son avenir et parle de situation absurde :

Je redoute une vie qui l'empêchera de faire ses études, sans bourse, sans aide financière. Elle pourrait être condamnée à mort en Iran si elle revenait. Ses compétences sont à la hauteur de ses aspirations, l'empêcher de faire médecine c'est une sorte de prison. C'est absurde.

Les enseignants de Saint-Sernin ont déposé le dossier de demande de recours gracieux en préfecture. Une pétition est en ligne sur change.org.