Toulouse : des Uritrottoirs pour lutter contre les incivilités

Toulouse, France

Des urinoirs modernes, rouge vif, surmontés d'un bac à fleurs, voici les nouveaux Uritrottoirs. La ville de Toulouse vient d'en installer quatre ce lundi. Ils ont été disposés dans des zones festives, un se trouve place de la Daurade, un autre près de la place Saint-Pierre.

"Il y a l'odeur, les traces sur le sol"

L'objectif est de lutter contre les incivilités qui se multiplient. "Il y a l'odeur, les traces sur le sol, et même mon portail en a fait les frais. On a dû le changer car il était tout rouillé", raconte Sylvie qui habite près de la place Saint-Pierre. Elle a même fait un signalement à la mairie. Et elle n'est pas la seule. "J'ai eu la mauvaise expérience de voir une personne uriner devant ma porte d'immeuble alors que je voulais rentrer" se souvient Ahila une autre Toulousaine.

Toulouse n'est pas la première ville à tester les Uritrorttoirs, Nantes et Paris en ont installé en 2017. Et si le concept peut faire sourire, c'est une bonne idée selon Louis un étudiant toulousain. "Avec les fleurs dessus, ça rend l’objet plus joli et surtout ludique. Mais bon, il va falloir habituer les gens à faire pipi sur des fleurs", s'amuse-t-il.

Quatre Uritrottoirs installés

L'urine collectée par ces Uritrottoirs sera transformée en engrais © Radio France - Théo Caubel

Ces Uritrottoirs viennent en complément des 64 sanisettes déjà présentes dans la ville rose. Mais pour Chantale, "il en faudrait plus et surtout partout. J'ai même dû uriner entre deux voitures récemment parce que je n'arrivais pas à en trouver", confesse-t-elle. Certains font également savoir que l'installation d'urinoirs pour les filles ne serait pas de trop en complément de ces Uritrottoirs.