Toulouse "désertée" pendant le mois d'août, les habitants en profitent

Vous l'avez sans doute remarqué : il y a beaucoup moins de monde en ce moment dans l'agglomération toulousaine C'est habituel l'été, au mois d’août, on respire un peu mieux dans les rues de la ville rose, mais aussi du coup dans les transports. Fini les bouchons interminables sur le périphérique, ou encore les métros bondés.

La période de plus faible activité dans les transports en commun

Les deux premières semaines d'août sont la période de plus faible activités chez Tisséo, qui gère les transports en commun de l'agglomération toulousaine. La fréquentation est traditionnellement divisée par deux début août par rapport aux chiffres d'octobre ou de novembre. À titre d'exemple, pour l'année 2019, Tisséo a enregistré 1.966.000 validations sur son réseau au plus bas, la semaine du 15 août, contre 4.760.000 validations au plus haut, la dernière semaine de novembre de la même année.

"Ça fait du bien parce qu'il y a trop de monde à Toulouse habituellement." - Dalila

"_Dans le train, je me rappelle qu'à certaines périodes de l'année je ne pouvais plus m'asseoir. Là je trouve mes petites places tranquillement. Pareil en terrass_e" se réjouit Léa, qui lie aussi cette baisse de la fréquentation à l'obligation du pass sanitaire dans de nombreux lieux désormais.

Baisse du trafic sur le périphérique

Sur le périphérique toulousain le trafic est également moins dense. Aux deux péages, on compte près de 90.000 voitures par jour, contre 120.000 habituellement en période de pointe selon Vinci Autoroutes, qui gère une partie du périphérique. Cette baisse, Dalila la constate et s'en réjouit. Cette Toulousaine a l'habitude de rouler sur le périphérique : "C'est tout le temps saturé. Hier j'étais à l'aéroport, j'y étais en un quart d'heure, alors que d'habitude ça me prends presque une heure".