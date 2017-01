Toulouse : du football mais pas de rugby si Paris a les Jeux en 2024

"Paris 2024" à Toulouse. Sous la direction de son co-président, Bernard Lapasset, une délégation du comité de candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 est venu en visite dans la Ville Rose ce vendredi faire le point sur la discipline qui sera présente en cas de JO en France dans sept ans.

Une halte parmi d'autres dans les grandes villes françaises. Au programme : visite des écoles, du centre de formation du Toulouse Football Club, rencontre avec Carole Delga au Conseil Régional. Et pendant toute la matinée présentation du projet olympique et paralympique aux entreprises, sportifs et politiques toulousains.

Une journée pas anodine non plus puisque Toulouse figure dans le dossier de Paris 2024. Si, le 13 septembre prochain à Lima, Paris se voit attribuer l'organisation des Jeux Olympiques 2024, la Ville Rose pourrait accueillir des épreuves de football masculin et féminin, au Stadium qui a accueilli l'Euro l'été dernier.

Le Stadium pourrait accueillir les épreuves de football féminin et masculin si Paris l'emporte. © Radio France - Bénédicte Dupont

Toulouse s'est portée candidate grâce au Stadium rénové, nous n'aurons pas de dépenses supplémentaires puisqu'il est complètement aux normes. — Jean Luc Moudenc, maire de Toulouse

Pas de rugby à VII à Ernest Wallon

La question était sur toutes les lèvres lors de cette journée : "Y aura-t-il du rugby à Toulouse lors de ces Jeux Olympiques." La réponse de Bernard Lapasset est claire là-dessus : non. L'intégralité de la compétition de rugby à 7 se jouera au Stade Jean-Bouin de Paris (près du Parc des Princes, ndlr). Le souhait du comité organisateur des Jeux de de Paris 2024 c'est de pouvoir regrouper un maximum les sites de compétition et les lieux d'hébergement des athlètes. Si la compétition de football est facilement décentralisable car elle se fait sur 3 semaines, le tournoi olympique de rugby à 7 se fait lui sur trois jours.

Puis il y a le souvenir de Rio, en août dernier, où certains athlètes ont parfois passer des heures dans les transports en commun pour rejoindre leur lieux de compétitions. "Une heure et quart pour aller au stade olympique, se souvient le nageur paralympique David Smétanine. C'était pareil pour le basket, le tennis de table. Lorsqu'on se prépare quatre ans pour un jour, dans une vie, on ne peut pas laisser le place au doute. Il faut que tout soit régler."

Les Toulousains soutiennent aussi la candidature de Paris

Bravo et merci aux jeunes du @ToulouseFC pour leur soutien ! La génération 2024 continue de nous inspirer pic.twitter.com/ySh407f6PQ — Paris 2024 (@Paris2024) January 6, 2017

Paris saura en septembre elle organise ou pas les JO en 2024. © Radio France - Stéphane Garcia

