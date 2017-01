Toulouse: Emma et Louis en tête du palmarès des prénoms en 2016

Emma et Louis ont été les prénoms les plus donnés en 2016 à Toulouse selon les services d'état civile de la mairie. Ils détrônent Louise et Adam lauréats en 2015

Chaque année quelques 15.000 bébés naissent dans les maternités toulousaines, l'an dernier les prénoms les plus donnés aux nouveaux nés dans la ville rose ont été Emma et Louis. Présent dans le top 10 des prénoms Emma donné à 73 reprises détrône chez les filles Louise qui occupait la première place en 2014 et 2015. Côté petits garçons Louis qui l'an dernier avait chuté de la 3e à la 6e place reprend des couleurs puisqu'il a été donné à 91 reprises..

Les valeur sûres

A quelques exceptions près le top 10 des prénoms que ce soit chez les garçons ou pour les filles connait peu de variations d'une année sur l'autre. Chez les filles Alice (deuxième) , Léa, Jade, Juliette et Chloé restent parmi les plus donnés, à noter le retour de Lucie dans ce palmarès et l'entrée de Léna en 8e position. En revanche Manon et Anna sortent du classement.

Pour les garçons Gabriel (deuxième avec 90 bébés) reste toujours aussi populaire tout comme Raphaël, Lucas, Léo et Hugo. Adam prénom le plus donné en 2015 disparaît mystérieusement du top 10 tout comme Paul alors que Nathan et Ethan font leur apparition