Toulouse : face aux fortes chaleurs, les piscines des résidences privées ouvrent un peu plus tôt

Le mercure en forte hausse ces derniers jours a poussé certaines résidences toulousaines à ouvrir leurs piscines un peu plus tôt que d'habitude. Pour le plus grand plaisir des résidents, pas mécontents de trouver un peu de fraîcheur.

Un large soleil, des températures estivales... 32 degrés relevés mercredi et jeudi, 31 vendredi, 30 degrés attendus samedi et dimanche... En ce week-end du pont de l'ascension, la chaleur s'est bien installée sur la Ville rose. Alors, pour affronter ce gros coup de chaud, chacun a sa technique : éventail ou brumisateur à portée de main, pied-de-grue devant les marchands de glace, farniente dans les parcs ombragés...D'autres ont quant à eux carrément décidé de s'offrir un avant-goût d'été (et de bord de mer), en piquant une tête !

Ouverture anticipée

En effet, avec ce mercure, certaines piscines de résidences privées toulousaines se sont déjà découvertes, comme aux "Jardins de Marianne", dans le quartier de Croix Daurade. "D'ordinaire, la piscine n'est accessible qu'à partir des premiers jours de juin, explique Cécile, membre du conseil syndical de la résidence. Mais avec ce temps et cette chaleur, on ne pouvait qu'avancer de quelques jours son ouverture. Durant le pont de l'ascension, c'est vraiment idéal pour les résidents. " Et ce n'est pas Ophélie, maman de deux enfants et qui n'a pu partir au bord de l'eau pendant ce week-end prolongé qui dira le contraire : "A l'intérieur de l'appartement, on suffoque, il fait trop chaud ce n'est pas possible ! affirme-t-elle en riant. Là, c'est un peu les vacances à la plage avant l'heure....".

Contrôle renforcé pour décourager les squatteurs

Alors forcément, il est très tentant de se jeter à l'eau... Mais pour dissuader les éventuels squatteurs qui voudraient se faire leur propre avis sur la température du bassin, le conseil syndical de la résidence a fortement investi pour augmenter la sécurité et les contrôles autour de la piscine : alors qu'un vigile surveillera prochainement les lieux, il a ainsi récemment mis en place un système de bracelet pour accéder au bassin, accessible aux seuls résidents.

Retrouvez ci-dessous le reportage - les pieds dans l'eau - de France bleu Toulouse.