Toulouse : halte aux abus sur les places réservées aux personnes handicapées

Entre les automobilistes qui se garent impunément et ceux qui utilisent de fausses cartes d'invalidité ou qui prennent la carte d'un proche, le nombre de contrevenants a fortement augmenté. La préfecture de Haute-Garonne a mené une opération à Toulouse pour rappeler chacun au civisme.

Les PV en hausse de 25%

Dix secondes ou deux heures, c'est pareil! Cela parait évident, mais il y a encore aujourd'hui des automobilistes, non habilités, qui se garent sur des places handicapées. L'an dernier, plus de 2.500 amendes ont été dressées à Toulouse pour cela, c'est 500 de plus qu'en 2015. Et déjà au premier semestre 2017, près de 1.300 contrevenants se sont fait verbaliser.

La police municipale relève aussi une forme d'arnaque de plus en plus fréquente : les macarons 'handicapé' utilisés indûment. Emprunter la carte de stationnement à un proche handicapé, ou poser sur le tableau de bord une photocopie ou un faux macaron.

Chaque semaine à Toulouse, une cinquantaine d'automobilistes sont verbalisés par les policiers pour s'être garés sur un emplacement handicapé © Radio France - Bénédicte Dupont

"Il y a de plus en plus de faux documents ou d'utilisation abusive d'une carte invalidité. Des usages qui sont scandaleux! Stationner sur une place réservée alors qu'on n'a pas le droit, c'est parfois nous priver de sortir de chez nous. Beaucoup d'entre nous se découragent." Odile Maurin, présidente de l'association Handisocial à Toulouse

Pour rappel : occuper indûment une place handicapé peut coûter cher

135 € d'amende pour s'être garé sans macaron

1.500 # pour utilisation abusive de la carte d'un proche

Comparution au tribunal pour délit pour falsification ou photocopie d'une carte d'invalidité

1221 places de stationnement sont réservées aux personnes handicapées à Toulouse. La loi impose aux villes un quota de 2% de leur parc de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite.