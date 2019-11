Toulouse : il donne 70 centimes à une mendiante à la gare Matabiau, il écope d’une amende de 100 € !

Toulouse, France

La générosité serait-elle un vilain défaut ? Un trentenaire se souviendra de sa mésaventure, mercredi en gare de Toulouse Matabiau. Il venait de retirer de l'argent dans un distributeur automatique quand il a été abordé par une femme portant un bébé dans ses bras. Un agent de la police ferroviaire a tenté de le dissuader, mais l'homme a tenu à faire preuve de générosité en donnant quelques dizaines de centimes d'euros à celle qui lui tendait la main. L’agent menace alors de le verbaliser.

« C'était tellement stupéfiant que j'ai cru que ce n'était pas sérieux et que j'ai lâché mes 70 centimes dans la main de la femme » - témoigne Jéremy sur France 3 Occitanie.fr

L'agent lui dresse alors une contravention de 100€

La SNCF explique que les usagers sont très souvent sollicités sur les quais et dans les halls la gare Matabiau et que "cela crée un sentiment d'insécurité pour les voyageurs". "On fait beaucoup d'annonces en gare pour demander aux passagers ne pas encourager la mendicité".

Affaire classée

"Il y a une maladresse de la part d'un de nos agents. Le procès verbal va être annulé et la SNCF va prendre contact avec le voyageur. L'affaire est allée beaucoup trop loin" explique une porte-parole de la SNCF. Face à la polémique sur les réseaux sociaux, la compagnie ferroviaire a donc fait marche arrière.