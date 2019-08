Toulouse : il passe son été à chasser les orages

Toulouse, France

Les orages vont à nouveau s'inviter cette semaine dans la région Occitanie. Parmi les gens qui surveillent le ciel de près, il y a notamment les chasseurs d'orages, comme le Toulousain Loïc Tripier.

Tous les sens en éveil

Cet homme de 36 ans est tombé dedans quand il était petit dans le Gers, il allait se cacher sur la terrasse pour assister à l'orage. Il a toujours aimé ça. Il a toujours aimé la photo aussi et un soir de juin il y a une dizaine d'années à Toulouse, il est sorti de son appartement de Jolimont avec son appareil. C'est là qu'il a vraiment attrapé le virus de la photo d'orages.

Ce n'est pas une drogue parce que quand on n'a pas d'orages, on n'a pas de crise de manque. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire car il y a un moment d'adrénaline. On chasse un orage, on est tout petit face à l'orage. C'est de gros orages avec beaucoup d'activités électriques, avec parfois beaucoup de précipitations aussi. On a tous les sens en éveil à ce moment-là.

Impacts de foudre vus de Montrabé (31) en 2018 photographiés par Loïc Tripier - @loïctripier/pyrros.fr

Moments magiques

Loïc tripier est devenu aujourd'hui photographe professionnel et chasseur d'orage aguerri. Il suit les sites météo et sort dès qu'il y a une alerte avec son appareil, son trépied et son kway à la recherche d'un moment magique, comme la photo ci-dessus prise depuis Montrabé en 2018, avec deux impacts de foudre.

Ce trentenaire vend certaines photos, il les expose sur son site, mais comme il le dit, "on ne peut pas vivre de la photo d'orages en France, ce n'est pas comme aux Etats Unis où certains deviennent des vrais spécialistes".

Loïc Tripier passe beaucoup de temps aussi à traiter ses photos après les prises de vue. © Radio France - Vanessa Marguet