Toulouse : ils enseignent l'histoire-géographie en regardant des séries TV

À Toulouse, des professeurs ont lancé il y a trois ans un programme d'enseignement de l'histoire-géographie à travers les séries télévisées. Des "Sopranos", à "The Crown" ou "Validés", les supports se multiplient, et le programme connaît aujourd'hui un vrai succès.

Apprendre l'histoire-géographie, tout en regardant des séries télévisées : non, ça n'est pas incompatible. Il existe même une formation spécifique pour les enseignants, lancée à Toulouse il y a trois ans. Une formation qui connaît un vrai succès : on compte près de 250 demandes, pour une cinquantaine de places chaque année.

Un succès auprès des élèves... et des enseignants

Cette formation a été créée notamment par Fabien Vergez, inspecteur pédagogique d'histoire-géographie dans l'académie de Toulouse, qui pilote encore aujourd'hui ce groupe. Tout a commencé par son appétence personnelle pour les séries, qu'il a commencé à utiliser en cours à l'époque où il était professeur : "_Je me rappelle, je me servais des Sopranos ou de Homeland (...) J'ai vu que ça marchait bien avec les élèves. On a 250 demandes de formations dans l'académie [de Toulouse], on a du doubler le nombre de place_s" se réjouit l'inspecteur académique.

C'est quelque chose qui est dans l'air du temps

Les séries télévisées, plébiscitées pendant la crise sanitaire.

Le succès des séries télévisées sur lesquelles s'appuient les enseignants a été renforcé par la crise sanitaire. Aussi, "les séries connaissent un nouvel âge d'or depuis plusieurs années, les plateformes se sont multipliées pendant le confinement, on vu par exemple apparaître Disney +", détaille Fabien Vergez.

Les professeurs se servent aussi bien de "The Crown", qui retrace de manière plus ou moins exacte la vie de la reine Elisabeth II, que du "Bureau des légendes", pour travailler la géopolitique, ou encore de la série "Validé", gros succès sur Canal +, qui retrace le parcours d'un jeune rappeur d'Aubervilliers.