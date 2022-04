Toulouse : ils se mobilisent contre un projet de construction de centrale biomasse au pied de leurs maisons

A Toulouse, les habitants du quartier Borderouge se mobilisent contre un projet de construction de centrale biomasse au pied de leurs maisons et des écoles de leurs enfants. Une centrale biomasse, c'est une chaufferie qui utilise la chaleur produite par la combustion de bois pour chauffer les logements. Sur le territoire de Toulouse Métropole, il en existe déjà trois : à Blagnac, Rangueil et Purpan.

Des riverains "devant le fait accompli"

La chaufferie de Borderouge serait la 4ème du territoire, elle servirait à alimenter la future ZAC Grand Matabiau, les Minimes et les Izards. Il est prévu qu'elle soit construite en lieu et place d'un actuel skate-park et bike-park, en bordure de voie ferrée, face à un centre commercial.

Les opposants au projet de chaufferie se sont procuré les plans du projet.

Les habitants de Borderouge disent être mis devant le fait accompli. L'appel d'offres s'est clôturé mardi midi, cela s'est fait assurent-ils sans aucune concertation publique. Ils ne veulent pas de cette chaufferie synonyme de pollution et de passage quotidiens de 38 tonnes : "est-ce-que c'est judicieux de placer dans un cœur de quartier une usine avec des cheminées qui montent à 38 mètres ?" demande Serge. "Avec des camions qui feraient des demi-tour au milieu des habitations !" s'indigne Claire.

La plupart des gens ne sont pas au courant de cette future usine surenchérit un représentant du comité de quartier

"Les vents vont tout envoyer sur les maisons qui sont à 50 mètres, et en vérité notre quartier de sera pas raccordé on va rester avec nos émission et prendre en plus celles de la ZAC" craint Céline. Bref : "l'emplacement est très mal choisi" conclut Claire.

La chaufferie pourrait être construite en lieu et place d'un actuel skate-park et bike-park, en bordure de voie ferrée, face à un centre commercial.

L'élu de Toulouse Métropole en charge du dossier se veut rassurant

A Toulouse Métropole le vice-président en charge du dossier Pierre Trautmann, se veut rassurant. D'autres terrains pourraient être proposés par les entreprises qui ont répondu à l'appel suggère l'élu :

Nous espérons que les entreprises candidates proposerons d'autres terrains, mais ça c'est confidentiel - Pierre Trautmann

Le vice-président de Toulouse Métropole se dit compréhensif : "_nous comprenons fort bien la réaction des gens, personne n'aime qu'on construise une chaufferie biomasse à proximité de chez so_i". "Mais les arguments avancés qui sont un balai de camions ou une pollution ne sont pas de bons arguments" estime Pierre Trautmann en mentionnant "un camion par jour en été et trois camions par jour en hiver" et en citant en exemple la chaufferie de l'hôpital Purpan.

Les riverains ont créé un site internet spécifique et ont lancé une pétition pour s'opposer au projet, elle a déjà recueilli un millier de signatures. Samedi 2 avril 11h un pique-nique est prévu au skate park Ernest Renan.