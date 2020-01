Toulouse : l'inauguration de la version "XXL" de la ligne A du métro annulée

Toulouse, France

Après un incendie dans un local technique de la station Marengo ce mardi 7 janvier à 4h40, la ligne A du métro toulousain est en grande partie à l'arrêt en fin d'après midi. Le trafic a repris de manière très partielle entre les stations Basso Cambo et Arènes mais reste neutralisé sur le reste du circuit. Un disjoncteur a brûlé avant la mise en circulation des rames et donc "hors de toute activité électrique", précise Thierry Wischnewski, le Directeur Général de Tisséo. Tout le panneau a fondu et il a déclenché tous les systèmes de sécurité. C'est ce qui explique l'ampleur de la panne mais sans qu'on en connaisse encore précisément l'origine.

L'inauguration de la ligne XXL est annulée

Tisséo espère pouvoir remettre le trafic sur toute la ligne mercredi en fin de matinée en "format classique". Hasard du calendrier, ou problèmes liés aux travaux, on l'ignore pour le moment, l'inauguration de la ligne XXL, qui doit permettre de doubler la capacité d la ligne A avec des rames de 52 mètres au lieu de 26 mètres, est annulée.

Afin de garantir la sécurité des 220 000 utilisateurs qui transitent par cette ligne chaque jour, des agents vont devoir tester le système actuel. Pour le moment, des expertises sont toujours en cours pour connaitre les causes de l'incident électrique. A partir de là seulement, la ligne XXL pourra voir le jour.

C'est l'incendie d'un transformateur station Marengo SNCF mardi matin qui est à l'origine du problème - Tisseo

Afin de ne pas cacher totalement la fête, Tisseo va malgré tout distribuer les 500 000 tickets de métro ce week-end.

Cette incendie retarde le lancement de la ligne A version XXL initialement prévue ce mercredi - Tisséo

