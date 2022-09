Toulouse inaugure un stationnement vélos sécurisé dernière génération, métro Marengo

Toulouse a inauguré mercredi un stationnement vélos sécurisé dernière génération, métro Marengo. Ce conteneur pensé par l'EIT propose 24 emplacements vélos sécurisés au tarif de 4 euros par mois. Une expérimentation de six mois à Toulouse et Milan.

Comment lutter contre le fléau des vols de vélos qui se multiplient en ville? Toulouse a inauguré mercredi après-midi un stationnement vélos sécurisé, à la sortie de métro Marengo, au pied de la Médiathèque. Ce conteneur bleu vitré propose 24 emplacements vélos et 3 garages individuels pour les vélos cargos au tarif de 4 euros par mois. L'utilisation est simple à l'aide d'un téléphone et d'une appli. Il y a aussi à côté des bornes de recharges électriques gratuites, 6 pour les vélos et 8 pour les trottinettes.

L'objectif est clair à Toulouse, continuer de développer l'usage du vélo. Mais aussi lutter contre les vols qui augmentent, reconnait le maire Jean-Luc Moudenc. "Ils sont en hausse parce que la pratique du vélo est en hausse. Et ce que l'on veut, c'est contrecarrer tout ça. À travers l'expérience que nous entamons aujourd'hui, nous allons regarder aussi comment aller plus loin."

Des vélos de plus en plus chers et donc plus recherchés

D'où ce programme mené par l’Institut européen d’innovation et de technologie et pensé par Alice Lounardon. "Les gens, maintenant, ils achètent des vélos chers qu'ils ne veulent pas laisser dans la rue. Les parkings existants aujourd'hui, soit ils sont pas sécurisés, soit ils sont en sous sol. Donc on leur permet de tester. Si ça marche, la ville de Toulouse pourra l'implanter dans d'autres stations de métro."

L'expérimentation doit durer six mois, à Toulouse et à Milan en Italie. Ce garage à vélos dernière génération vaut 120.000 euros. Mais c'est actuellement gratuit pour les municipalités car il est encore en phase de test.