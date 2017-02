Toulouse : l'aire de grand passage sera installée à La Mounède

L'aire de grand passage destinée à recevoir provisoirement les gens du voyage à Toulouse sera implantée dans le quartier Saint-Simon, entre La Mounède et le rond-point de Saint-Simon. Pendant huit mois, entre mai et décembre, jusqu'à 200 caravanes pourront être accueillies.

C'est un épineux dossier qui a mis beaucoup de temps à se concrétiser. A compter du mois de mai prochain, la métropole toulousaine va finalement se conformer à la loi Besson pour l'accueil des gens du voyage. Une loi qui oblige les intercommunalités à proposer une aire de grand passage, dispositif jusqu'à présent inexistante sur Toulouse Métropole. A Toulouse, en raison du schéma départemental adopté en 2003, on en comptera même deux. Une sur la métropole, à Balma, et l'autre, sur la commune de Toulouse. Des dispositifs d'accueil provisoires, qui dureront huit mois, entre mai et décembre prochains, et tournants, que nous vous détaillions dans cet article.

De la place pour accueillir près de 200 caravanes pourront s'installer

Pour la ville de Toulouse, cette première aura donc lieu dans le quartier Saint-Simon, rue Anne Guibal Cammas, près du rond-point de Saint-Simon. Au total, ce sont près de 200 caravanes qui pourront s'installer sur un grand terrain," aménagé pour les besoins de séjours des gens du voyage qui se déplacent en grands groupes à l'occasion de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, à l'aller comme au retour et pour une durée de deux semaines en moyenne", indique la municipalité. Un emplacement plutôt à l'écart des habitations, mais à proximité de l'aire de la Mounède, déjà existante, et très fréquentée par les gens du voyage. Ce qui inquiète certains habitants.

Les riverains du quartier sont partagés

A l'image de ce couple vivant à proximité de l'aire de la Mounède. "On ne veut pas tomber dans la stigmatisation, mais nous avons déjà été cambriolés à plusieurs reprises, et on en a vraiment assez. C'est très pesant." D'autres ont également connu quelques déconvenues, "des petits incivilités, rien de significatif ou de très choquant, ce n'est pas pour ça qu'on va manifester contre leur venue.", quand certains comme Jenny, gérante d'une carrosserie avoisinante ne se font aucun souci : "On a l'expérience du camp de la Mounède, et globalement cela se passe très bien. En dix ans, je n'ai pas eu le moindre problème".

Des dispositifs mis en place pour garantir la tranquillité des habitants

Mais pour rassurer et garantir la tranquillité des riverains, plusieurs dispositifs seront mis en place par la métropole. "Une équipe de la métropole, dédiée à l’accompagnement de ces passages, assurera un dialogue permanent avec les occupants afin de faire respecter les règles en vigueur et d’éviter toute nuisance. Elle pourra faire appel à la Police municipale si besoin. D’autre part, un dispositif de vidéosurveillance sera mis en place autour du terrain afin d’intervenir rapidement en cas d’installation illicite, c’est-à-dire non déclarée à la métropole. Enfin, un arrêté municipal d’interdiction de stationnement sera pris autour de cette aire afin de mettre en fourrière toutes les caravanes qui sont installées aujourd’hui illégalement sur la chaussée." Et si certains riverains avaient encore des questions sur les formalités concernant l'arrivée des gens du voyage, une réunion d'information est prévue vendredi 23 février à la salle associative de Saint-Simon, place de l'église, à 19h30.