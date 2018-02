Toulouse, France

Créé en 2012 par le maire de l'époque Pierre Cohen, l'Espace Diversités et Laïcités de Toulouse se distingue par sa singularité, puisqu'il est le seul établissement de ce genre en France. Son but: défendre, engager le débat sur l'ensemble des droits humains et s'attaquer à toutes formes de discriminations. L'établissement accueille aujourd'hui près de 65 000 visiteurs par an.

220 associations et partenaires institutionnels sur le site

220 partenaires associatifs et institutionnels sont présents, de manière permanente ou ponctuelle. 66 permanences sont ainsi assurées tous les mois à l'intérieur de l'Espace Diversités et Laïcités. Des permanences réparties entre l'Espace Diversités Laïcité et le Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans). L'Espace dispose également d'un auditorium de 150 places et d'une salle d'exposition pour accueillir le public.

De SOS Racisme Toulouse à Infos-Sectes Midi-Pyrénées, en passant par Ressources Humaines Sans Frontières, les thématiques des différentes associations touchent à une multitude de domaines. Les actions menées le sont aussi: conférences, expositions, festivals... A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l'association Africlap propose par exemple le 2 mars une projection à l'Espace Diversités Laïcité suivie d'un débat.

Près de 230 événements organisés chaque année

L'activité de l'Espace est dense avec près de 230 événements organisés chaque année, sur des thématiques très variées. Deux tiers des actions (61%) concernent les thèmes prioritaires décidés à la création de l'Espace: lutte contre les discriminations, handicap et santé, égalité femmes-hommes, promotion des diversités... Mais d'autres thèmes sont aussi abordés de manière plus ponctuelle, comme le droit à l'emploi, à l'éducation, ou encore l'économie sociale et solidaire.

84% des actions sont menées ici par les associations. Il y a énormément de conférences, de projections-débat, des expositions, [...] toujours avec un temps de débat. - Serge Dolcemascolo, chef de service de l'Espace Diversités-Laïcité

La Mairie de Toulouse organise aussi régulièrement à l'intérieur de l'Espace des manifestations ouvertes au public autour de dix dates "clés" dans la lutte contre les discriminations. Nouveauté pour 2018, elle proposera un événement en lien avec la Journée de la déclaration des droits de l'homme le 10 décembre.

L'Espace Diversités Laïcité est ouvert du lundi au samedi, avec des horaires qui peuvent être exceptionnellement étendues suivant les manifestations.