Toulouse : la 4G arrive dans le métro

Depuis ce vendredi, les voyageurs peuvent tchater, tweeter, surfer sur le web dans le métro. La 4G est déployée sur l'ensemble des deux lignes. Toulouse est la première ville de France à proposer ce service sur l'ensemble de son réseau métro.

"Cela devrait très bien fonctionner", le vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'économie numérique, Bertrand Serp, est confiant en ce jour de mise en service de la 4G dans le métro. Il assure que de nombreux tests ont été faits et que les voyageurs devraient pouvoir profiter pleinement de la 2G, la 3G et la 4G quand ils voyagent sur la ligne A et la ligne B.

Un chantier de 10 millions d'euros pris en charge à 80% par les opérateurs de téléphonie

"Toulouse est la première ville de France à se doter de la 4G sur l'ensemble de ses lignes" assure l'élu, qui était l'invité de France Bleu Toulouse ce vendredi. Pour arriver à ce résultat, il a fallu installer des antennes relais sur le parcours du métro, dans les tunnels notamment, et s'appuyer sur la fibre à haut débit. Ce chantier de 10 millions d'euros a fait l'objet d'un partenariat public privé. Les quatre opérateurs de téléphonie en financent 8 et Toulouse Métropole 2, que la collectivité compte amortir sur 5 ans par le biais des redevances demandées aux opérateurs.

Bertrand Serp dans les studios de France Bleu Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Nuisance, appels dans le métro et civisme

Reste à voir maintenant comment les Toulousains vont s'emparer de cette nouvelle possibilité. Certains craignent que cela génère de nouvelles nuisances, avec des gens qui téléphonent dans les rames et qui parlent fort. Bertrand Serp estime, lui, que les voyageurs "sauront faire preuve de civisme". Et si ce n'est pas le cas, Tisséo lancera des campagnes de communication. Les premiers voyageurs ce vendredi matin étaient en tous cas nombreux à tester les tweets, les photos, les vidéos et aussi les appels.

Métro Toulouse premier tweet avec la 4g !!!#metrotoulouse#toulouse — Cedric Delteil (@cedric301) November 10, 2017

Enfin la 4G dans le métro Toulousain ! 👍🏼📱📶#Mon1erTweetDansLeMetropic.twitter.com/BFPMUbxId8 — Camille Pastor (@CamillePast) November 10, 2017

Tisséo pourrait aussi profiter d'avoir la 4G dans le métro pour mettre en place des nouveaux outils de communication sur le trafic en temps réel. "On y travaille dans le cadre du projet smartcity, cette ville intelligente que nous sommes en train de développer sur Toulouse métropole, il y a tout un volet mobilité" précise l'élu en charge de l'économie numérique.