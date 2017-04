Toulouse : la charte des mariages entre en vigueur

Chaque année, Toulouse célébre 1.400 mariages chaque année dans la salle des Illustres. Selon la mairie, une cérémonie sur 20 est concernée par les débordements. Depuis vendredi, une charte encadre et fixe désormais les limites à ne pas dépasser dans la fête.

Retards, bousculade, insulte… des scènes qui sont rares mais qui existent bel et bien pendant des cérémonies de mariages. Désormais c'est terminé. Depuis vendredi, la nouvelle Charte des Mariages est entrée en vigueur, adoptée par le conseil municipal de Toulouse le 10 mars dernier. Ce qui change c'est que les futurs époux signent un document en amont - une sorte de charte de bonne conduite - pour s'engager à respecter la sérénité de la cérémonie.

Une charte dissuasive

Chaque année, Toulouse célébre 1.400 mariages chaque année dans la salle des Illustres. Selon la mairie, une cérémonie sur 20 est concernée par les débordements. Pour stopper les incivilités et nuisances rencontrées lors de certaines cérémonies, la mairie fait donc signer les futurs époux au moment de la constitution du dossier. Et désormais ils sont bien prévenu explique Christine Escoulan, la conseillère municipale chargée des mariages à Toulouse. "On a désormais le pouvoir de repousser, voire d'annuler un mariage s'il y a un retard ou un débordement. C'est aux mariés de faire attention aux éventuels témoins qui voudraient faire les coquins. C'est simplement pour que le mariage soit plus joli, émouvant et respectueux envers les deux époux".

Un accueil mitigé

Si la mesure est plutôt bien accueillie par les mariés et leur famille devant le Capitole, certains se montrent plus mitigé. "Je comprends s'il y a des débordements, explique Samir, témoin. Mais je me suis marié ici, plusieurs de mes cousins aussi et jamais je n'ai assisté à des débordements." Bilal lui craint que cela risque de stigmatiser les communautés musulmanes, gitanes ou africaines, et qu'en plus cela dénature le côté festif de l’événement. "Un mariage c'est quand même signe de joie. On ne débarque pas non plus avec des pétards et là sans aucune démonstration de joie ça va perdre de son charme."

Enfin, comme à Nice, la mairie de Toulouse interdit les drapeaux, banderoles, affiches ou autres panneaux d’information lors de la cérémonie.