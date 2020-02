Toulouse : la cité administrative s'agrandit et déménage à Jolimont

Toulouse, France

La cité administrative de Toulouse va déménager ! Elle regroupe aujourd'hui de nombreux services de l'État dont le Centre des Finances Publiques, la direction Régionale Environnement Aménagement Logement et bien d'autres. Le site se trouve aujourd'hui dans le quartier de Compans-Caffarelli près du centre-ville. Plus de 1.400 agents y travaillent. Le bâtiment est grand, plus de 30.000 m² de bureaux répartis sur 3,2 hectares, mais il est jugé vétuste. D'ailleurs, 25 millions d'euros viennent d'être investis pour le réaménager.

Un projet à 90 millions d'euros

Mais l'État a tranché et il veut stopper les frais sur cet ancien site. Fin 2023, la cité administrative sera dans le quartier Jolimont sur le site de Lemaresquier. Un nouveau bâtiment doit sortir de terre pour un coût de 90 millions d'euros. Il hébergera douze services de l'État et accueillera plus de 1.600 agents.

Le nouveau site viendra s'inscrire dans le futur quartier Guillaumet sur l'ancien centre d’essais aéronautique. La ville veut prévoit de construire 1.200 logements, des commerces et des parcs pour faire de cette zone "une nouvelle porte d'entre vers le centre-ville".

Les syndicats opposés au projet

Mais ce déménagement ne fait pas l'unanimité. Jacques Dotu est le représentant Force Ouvrière à la direction Régionale Environnement Aménagement Logement. Il dénonce l'argument écologique mis en avant pour justifier cette délocalisation. "Le gouvernement ne prend pas en compte le coût énergétique de la construction d'un nouveau bâtiment et de la démolition de l'ancien. Ils ne se basent que sur les factures d'électricité de l'ancien bâtiment pour justifier ce choix. La rénovation de la cité actuelle aurait engendré moins de frais" déplore-t-il. Et il s'interroge sur cette décision. "Les majors du bâtiment doivent être contant de construire un nouveau bâtiment qui dépassera sans nul doute les 90 millions d'euros. D'autres se frottent déjà les mains de pour récupérer une enclave en plein centre-ville", ajoute-t-il.

Fin janvier, c'est l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, Christophe Escassut qui a été nommé pour mener à bien ce projet.