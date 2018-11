Toulouse, France

Le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu sa décision ce lundi après l'assignation du laboratoire Merck par 48 plaignants. Les arguments des uns et des autres ont été entendus lors d'une audience en référé au mois de septembre. Les plaignants, des hommes et des femmes souffrants de problèmes de thyroïde, demandaient le retour de l'ancienne formule du Levothyrox et demandaient 30 000 euros chacun de dédommagements pour préjudice moral ( 15 000) et préjudice d'anxiété (15 000).

Expertise médicale poussée

Le tribunal a décidé d'accéder à la demande des plaignants sur le premier point. Le laboratoire Merck doit mettre à disposition l'ancienne formule du médicament, même après le 1er janvier 2019. Les plaignants estiment que la nouvelle formule est à l'origine de nombreuses complications, des troubles intestinaux, des troubles du comportement, des pertes de cheveux, des problèmes d'insomnie...

En revanche, le tribunal ne condamne pas le laboratoire Merck à verser d'indemnités aux victimes, en tous cas pas dans un premier temps. Le tribunal ordonne une expertise médicale poussée des plaignants pour déterminer le préjudice subi pour chacun et pour déterminer "en quoi la nouvelle formule diffère de l'ancienne".

Plus d'informations à suivre.