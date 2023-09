Toulouse : La Maison Nougaro, en difficulté financière, lance une cagnotte en ligne

La péniche La Maison Nougaro a besoin d'aide. Le bateau amarré dans le port de l'Embouchure sur les bords du Canal du midi doit faire des révisions techniques mais l'argent manque. L'association La Maison Nougaro - Fabrique du présent a lancé une cagnotte en ligne.

Une révision technique très onéreuse

Dans la péniche Cécile Nougaro, la fille du chanteur accueille les visiteurs : "cette péniche on voulait que ça soit un lieu vivant, humain, à l'image de mon père". Sur les murs les textes manuscrits des chansons de Claude Nougaro. Musée la journée, salle de spectacle et de restauration le soir, le lieu se veut éclectique et poétique comme le rappelle la fille de l'artiste.

Mais depuis quelques mois sa pérennité est remise en question. En 2024, l'association La Maison Nougaro doit faire réviser la péniche comme l'explique Cécile Nougaro : "la péniche doit faire peau neuve, comme tous les dix ans, c'est une sorte de révision technique obligatoire pour tous les bateaux. Et c'est toute une épopée, on doit faire passer le bateau sous un pont sauf qu'il est trop haut donc on va devoir le démonter en partie puis le reconstruire ensuite. On réfléchit à une manière de le construire en kit pour les prochaines fois mais tout ça a un coût."

Pour le moment Cécile Nougaro estime les travaux à "au moins 10.000 euros mais ça sera sans doute plus. Je pense donc me tourner vers les institutions comme la région, le département de la Haute-Garonne pour essayer de faire en sorte que ce lieu soit pérenne. On a également lancé une cagnotte en ligne à laquelle tout le monde peut participer s'il le souhaite."

Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer la cagnotte est disponible ici .