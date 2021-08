La médiathèque Grand M de Toulouse en grève contre le pass sanitaire

Depuis mardi, impossible d'entrer dans la médiathèque Grand M dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. En effet, les employés ont décidé de faire grève, pour dénoncer l'accès conditionné au pass sanitaire à ce lieu culturel. Ils protestent contre une "censure sanitaire", et ne comprennent pas que l'accès à un bâtiment public à vocation culturelle puisse être réglementé. "C'est quelque chose qui nous choque" confirme Mouna, responsable de la collection films et musiques de la Médiathèque.

Une "forme de discrimination"

Pour l'instant seuls à faire grève, les employés de la médiathèque Grand M n'hésitent pas à parler d'une forme de "discrimination". "Dans notre mission, la culture a vocation à être donnée librement à tout le monde explique Rémi, employé de la médiathèque. Nous sommes dans un quartier où la population serait moins vaccinée qu'ailleurs à Toulouse, et donc on se retrouverait à exclure la majorité de notre public." Délégué syndical à la CGT, Fabrice Rastoul déplore également la situation : "nous nous retrouvons face à une censure sanitaire" peste-t-il.

Les employés de la médiathèque ne veulent pas interdire l'accès aux gens qui n'ont pas le passe sanitaire. © Radio France - Rémy Doutre

Une application à la carte

Mécontents de la situation, les employés de la médiathèque dénoncent aussi des incohérences. "Nous accompagnons des gens pour du soutien administratif, comme la prise de rendez-vous pour le vaccin. Sans passe sanitaire, ces gens ne pourront plus venir prendre rendez-vous avec nous... et ne pourront pas avoir le pass !" s'exclame Rémi.

De son côté, Fabrice Rastoul ne comprend pas non plus pourquoi certaines bibliothèques seront accessibles sans pass sanitaire et d'autres non.

"C'est une curiosité de la loi du 5 août, personne ne comprend que seules les bibliothèques universitaires et spécialisées soient accessibles sans passe sanitaire, à la différence des autres, et le gouvernement n'a jamais donné d'explications." - Fabrice Rastoul, délégué CGT

Les employés ont un rendez-vous ce jeudi avec leur direction, afin de savoir quelle suite donner à leur mouvement.