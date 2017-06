Toulouse : la nouvelle rue des Lois inaugurée

La rénovation de la rue des Lois s’inscrit dans le cadre plus large de l’aménagement des espaces publics du centre-ville de Toulouse d’ici 2020. Ce plan d’ensemble vise à embellir le cœur de ville en cohérence avec la démarche de Toulouse au titre de l’Unesco.

Après la rue Pargaminières, le quai Lucien-Lombard, la place Saint-Pierre et la Daurade, la rue des Lois a fait l'objet de travaux sur 400 mètres. Cette artère emblématique du centre historique de Toulouse, qui relie la place du Capitole à Saint Sernin, a été pavée tout le long, des arbres plantés, des bancs installés et la vitesse limitée à 20km/h pour les automobilistes.

Pour les piétons, habitués des lieux, c'est une bonne chose : "La rue est plus large, plus agréable et plus adapté aussi. Avant les travaux ce n'était qu'un lieu de passage" raconte Nathalie, 43 ans. Les commerçants affichent aussi un sourire : "Il était que les travaux se finissent et le résultat est très bien, détaille Christophe, vendeur de mangas. Cette rue était étroite et plutôt sombre, elle ne donnait pas envie aux clients de passer par là. Désormais cela va changer".

Rénovation des façades obligatoire

En parallèle de ces travaux de rénovation, la ville a lancé un plan de ravalement de façade, obligatoire pour les propriétaire de bâtiments au façades vétustes explique Annette Laigneau, adjointe à l'urbanisme. "Les trois premières années la mairie aidera au financement à hauteur de 20% et la quatrième ce sera 10%. On ne s'interdit pas non plus pourquoi pas de mettre des bâches et de la publicité pour permettre que ces travaux soient le moins cher possible".

Ces travaux se font dans le cadre de la rénovation du centre-ville de Toulouse orchestrée par l'architecte urbaniste Joan Busquets. Embellir le centre ville, dans l'optique d'obtenir d'ici 2023 le label de l'UNESCO.