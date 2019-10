Toulouse : la police municipale équipée de caméras-piétons dès ce mardi

Toulouse, France

Une caméra pour trois et en veille tout le temps. Il suffira pour les policiers d'actionner cette caméra lors d'une intervention qui se passe mal. En plus des 400 caméras de vidéo-protection présentes dans les rues de Toulouse, voici un nouvel outil pour les 330 policiers municipaux.

"Plus besoin de se justifier"

L'agent municipal aura l'obligation de prévenir les personnes concernées, qui seront filmées. "Cela va nous préserver des outrages et des agressions. Après, il faut voir à l'usage. Il y a vraiment beaucoup de caméras, on est filmés en permanence partout. Disons que c'est un outil qui va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin de se justifier. On en est à ce stade-là", lance Didier Cabanié, représentant FO.

Jean-Luc Moudenc : "Diminuer la tension entre le délinquant et le policier"

"L'idée c'est de diminuer la tension entre le délinquant pris sur le fait et le policier municipal qui intervient puisque le délinquant voit le dispositif. En général, cela contribue à faire baisser le ton et l'agressivité. Cela permet à la police municipale de faire ce qu'elle a à faire dans des conditions beaucoup plus sereines et moins violentes. En cas de débat ou de contentieux sur le comportement de la police et du délinquant, on a des éléments de preuve qui sont irréfutables grâce à cette technologie", explique le maire Jean-Luc Moudenc.

Ces caméras enregistreront les scènes d'intervention, qui seront ensuite transmises au Procureur de la République.