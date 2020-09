EN IMAGES - La rentrée des "gilets jaunes" a tourné court à Toulouse

Entre 200 et 300 "gilets jaunes" ont manifesté dans le centre-ville de Toulouse samedi 12 septembre. Une rentrée annoncée depuis longtemps, finalement timide, et écourtée par les forces de l'ordre. Dix personnes ont été placées en garde à vue.

La manifestation sur l'allée Jean Jaurès de Toulouse a duré une heure ce samedi, avant que les "gilets jaunes" se dispersent dans le reste du centre-ville pour fuir le gaz lacrymogène des forces de l'ordre. La manifestation, interdite par la préfecture de Haute-Garonne, n'a pas duré longtemps. Elle a réuni entre 200 entre 300 personnes. La déception était grande chez les participants.

Les forces de l'ordre n'ont pas laissé de place au cortège

Les participants essaient de négocier avec les forces de l'ordre pour aller manifester en centre-ville © Radio France - Simon Cardona

Après un bon quart d'heure d'attente, les "gilets jaunes" rassemblés à la sortie de la station Jean Jaurès ont compris qu'il n'y aurait pas plus de 300 participants à cette manifestation interdite par le préfet de Haute-Garonne. "On est peu par rapport à ce qu'on attendait. D'après les estimations, on pensait être au minimum 5 000, on est loin du compte", regrette Carène.

Après quelques hésitations, il a bien fallu partir d'un côté. Mais les forces de l'ordre n'ont laissé que l'allée Jean Jaurès aux "gilets jaunes". Pas question de pénétrer dans le centre-ville. Les forces mobiles répètent les sommations : "La manifestation est interdite. Faites demi-tour !"

Au milieu de la route bloquée à la circulation, Robin explique pourquoi beaucoup de "gilets jaunes" ne sont pas à l'appel pour cette rentrée : "Entre la peur, le coronavirus... et puis plein de personnes ont pris des amendes pendant les dernières manifestations."

La colère de Julien, chef de chantier à la retraite, sur cette manifestation avortée Copier

10 personnes en garde à vue

Après 30 minutes de manifestation immobile, les "gilets jaunes" commencent à remonter l'allée Jean Jaurès au pas de course sous les gaz lacrymogènes. "On ne peut même pas bloquer un petit carrefour pour montrer qu'on est là ce n'est pas possible, crache entre deux quintes de toux David, ancien fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. En fait ils nous demandent de rentrer à la maison."

Et en effet, après plusieurs tentatives vaines de faire repartir la manifestation, les "gilets jaunes" résignés, ont dû abandonner le centre-ville de Toulouse.

D'après le compte rendu de la préfecture de Haute-Garonne dévoilé à 20h, dix personnes ont été placées en garde à vue. 25 autres "gilets jaunes" ont été verbalisés pour participation à une manifestation interdite et cinq autres pour absence de port de masque.

Une heure après le début de la manifestation, les terrasses des commerçants étaient de retour sur les trottoirs de l'allée Jean Jaurès © Radio France - Simon Cardona