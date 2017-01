Toulouse : la vidéo-verbalisation entre en vigueur dans le centre-ville

Ce lundi 16 janvier la vidéo-verbalisation entre en vigueur dans le centre-ville de Toulouse. Cible : les voitures stationnées en double file ou sur des emplacements interdits.

A partir de ce lundi 16 janvier les policiers municipaux ne vont plus avoir besoin de se déplacer pour verbaliser les voitures mal stationnées . Les caméras de vidéo-sécurité installées sur la voie publique leur permettront de verbaliser les contrevenants depuis leur PC vidéo.

Le dispositif concerne tous les véhicules mal garés ou arrêtés sur les places de livraison, en double file, sur les voies de bus, trottoir, piste cyclable ou passage piéton dans le périmètre de l'hyper centre. La ville a installée des panneaux pour prévenir les automobilistes. La vidéo ne concerne pas les horodateurs.

7 jours sur 7

Le dispositif est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Dans le périmètre concerné l'agent municipal de service au PC vidéo de la ville pourra dès qu'il constatera une infraction photographier le véhicule mal garé. Il fera une première capture d'écran de la plaque d'immatriculation et si le véhicule est toujours là, trois minutes plus tard, il effectuera une deuxième capture et enverra l'image au centre de traitement des PV à Rennes. Le contrevenant recevra alors son papillon quelques jours après à la maison. Il lui en coûtera 35€.