Toulouse lance l'expérimentation du radar sonore pour dissuader les auteurs de rodéos urbains

Toulouse fait partie de six villes qui vont tester un radar anti-bruit, dans le but de lutter contre la pollution sonore engendrée par le phénomène des rodéos urbains. L'appareil sera expérimenté pendant un an, sans verbaliser dans un premier temps. Avec l'espoir que l'outil soit au moins dissuasif.

C'est la rue Louis Plana, dans le quartier de la Roseraie qui a été choisie par la Ville. D'abord parce qu'un nombre important d'habitants se sont plaints dernièrement, et puis parce qu'il fallait remplir certains critères techniques comme choisir un axe long en ligne droit en pourvu de poteaux suffisamment hauts. Le radar sonore devrait y être installé au tout début de l'année 2022.

Identifier l'auteur de la pollution sonore

Il s'agira d'un appareil pourvu d'une caméra à 360°, cinq micros et le tout connecté au système de vidéo-surveillance municipal. L'idée est de pouvoir identifier le propriétaire du véhicule nuisible. L'expérimentation est pilotée par le ministère de la transition écologique, à la manœuvre de la loi LOM. "On a sauté sur l'occasion quand on a vu qu'on pouvait tester le dispositif. On a à Toulouse ce problème, notamment avec les deux-roues dont le pot d'échappement est trafiqué, cela engendre des nuisances importantes", explique Patricia Bez, adjointe chargée de la santé et de la pollution sonore.

Dans un premier temps, l'appareil ne verbalisera pas. "Il ne s'agit que d'une expérimentation nationale, pour homologuer ou non l'outil", justifie l'élu espérant que le dispositif amène déjà un peu "d'apaisement" de par son pouvoir dissuasif supposé. Le test doit durer un an.

En 2019, un radar de ce genre avait été installé pour une phase de test dans une commune des Yvelines. Cette fois, six villes ou agglomérations dont Nice et Nantes sont partantes.