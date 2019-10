Toulouse : le Boulevard des Crêtes sera baptisé Avenue Jacques Chirac

Toulouse, France

Le 18 octobre prochain, Jean-Luc Moudenc le maire de Toulouse proposera au conseil municipal de renommer le boulevard des Crêtes en "avenue Jacques Chirac", sous réserve de l'accord de la famille. Le boulevard des Crêtes, long de deux kilomètres, est une artère stratégique pour les transports toulousains, une deux-fois-deux-voies (dont une réservée au bus) qui relie le quartier et le métro Jolimont au quartier Guilhemery, l'avenue de Castres.

Tous les présidents défunts des IVe et Ve Républiques ont leur rue ou place à Toulouse

À Toulouse, les présidents de la IVe et de la Ve République décédés ont été honorés par la dénomination d'un espace public. Les deux Présidents de la IV°, Vincent Auriol (1947-1954) et René Coty (1954-1959) ont une rue à leur nom dans le quartier des Pradettes, depuis 1982. Le square das l'ancien jardin du Capitole s'appelle Charles De Gaulle depuis la Libération. Pour Georges Pompidou, dès l'année de sa mort (1974) c'est l'avenue partant de Marengo au sommet de Jolimont qui a été choisie. Enfin, l’esplanade entre le métro Jean Jaurès et le square Wilson, porte le nom de François Mitterrand depuis 2004.

D'autres villes de France, comme Châteauroux, Périgueux ou Nancy, ont eu la même initiative et baptiseront une avenue , un rond-point ou une place du nom de l'ancien Président décédé le 26 septembre dernier. En Occitanie, le Conseil Régional envisage aussi de renommer lycée Jacques Chirac un établissement de la partie Midi-Pyrénées.

