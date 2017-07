Toulouse : le centre commercial de Saint-Orens fermé jusqu'à vendredi après-midi au moins à cause d'une inondation

Le centre commercial de Saint-Orens est resté fermé jeudi toute la journée et ne rouvrira pas avant vendredi après-midi au mieux. En cause : un problème sur la toiture après les fortes pluies de mercredi soir.

Le parking du centre commercial de Saint-Orens presque désert à 17h un jeudi, cela en a surpris quelques-uns. Les clients ont défilé toute la journée pour accéder soit à l'hypermarché Leclerc soit à la galerie commerciale et sa centaine de boutiques. Mais ils ont tous trouvé les portes closes et une affiche leur indiquant que le centre était fermé.

La direction du centre commercial a mis une affiche sur les portes pour prévenir les clients. © Radio France - Vanessa Marguet

Le centre commercial n'a pas pu ouvrir ses portes jeudi matin, car pendant la nuit précédente, 20 m3 d'eau se sont accumulés sur le toit à cause de l'orage. Rien ne s'est effondré, mais une "poutre secondaire soutenant une superficie de 40 m² de toiture a été fragilisée", explique la direction dans un communiqué. Les pompiers et les responsables du centre ont passé de nombreuses heures à tout remettre en sécurité. Et vendredi matin, ils ont encore des vérifications à faire, pour rouvrir les portes, si tout va bien dans après-midi.

"Ce ne rouvrira pas avant 14h - 15h au mieux" - une des responsables du centre commercial

Les clients eux semblent comprendre et restent assez philosophes devant les portes closes. Danielle, qui était venue depuis Montgiscard pour faire les soldes repart en voyant le bon côté des choses : ça va lui permettra de "faire des économies". Une Toulousaine de la Côte Pavée, Colette, elle, comprend d'autant mieux la situation qu'elle a aussi été victime de l'orage mercredi soir. Sa télévision a rendu l'âme après un coup de foudre. Elle était venue au centre commercial de Saint-Orens justement pour en acheter une nouvelle !

Colette : "Nous avons été impactés aussi par l'orage..."

