"Cette société est débile", dit une Toulousaine membre d'un "convoi de la liberté"

Environ 300 personnes étaient jeudi 10 février à Toulouse pour participer aux "convois de la liberté", ce mouvement inspiré de celui des routiers du Canada. Les participants ont dormi à Limoges et continuent leur route vers Paris ce vendredi, avant d'aller à Bruxelles ce week-end. Madeleine est une Toulousaine qui a rejoint le convoi. Elle était au téléphone de France Bleu Occitanie ce vendredi matin.

11 kilomètres de convoi

Madeleine explique ne pas connaître le nombre exact de véhicules qui défilent dans les villes et les villages jusqu'à la capitale "mais nous avons 11 km de convoi. Il y a des citoyens et même des gens avec les enfants." Et le but est "de se montrer. On veut que les gens nous voient. On se bat pour nos libertés. Je pense qu'on n'est pas les seuls à penser la même chose. D'ailleurs beaucoup nous applaudissent et nous remercient sur le bord des routes." Elle parle de liberté, de son opposition aux restrictions sanitaires, mais aussi de partage des richesses. "Tout (l'argent) va d'un côté et les autres n'ont que des miettes, c'est flagrant", s'indigne-t-elle.

Tout (l'argent) va d'un côté et les autres n'ont que des miettes, c'est flagrant. - Madeleine, membre du convoi de la liberté

"On n'est pas libres"

Madeleine le répète à plusieurs reprise, elle ne fait pas partie des gilets gilets. Et elle poursuit : "Notre société est en pleine déchéance. On va dans le mur. Les gens ont de moins en moins d'argent, sont de plus en plus précaires. Ce n'est pas normal. Tout le monde souffre et il y en a marre. On pourrait vivre sainement et libres aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Cette société est débile. Les décisions prises sont incohérentes !"

Le préfet de police de Paris interdit l'accès à la capitale et promet des verbalisations en cas de blocages d'axes routiers. Cela ne semble pas entamer la motivation de Madeleine, qui le répète à plusieurs reprises : elle ne fait pas partie des gilets jaunes. Et elle ne vise pas particulièrement le gouvernement mais tous les politiques. Va-t-elle voter pour la Présidentielle en avril ? "Cela me regarde".