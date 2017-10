Toulouse : le Défenseur des droits dans la rue pour inciter les citoyens à ne plus subir d'injustice

Le Défenseur des droits, l'institution créée pour répondre aux citoyens qui ont des problèmes pour accéder à la justice, a décidé d'aller à la rencontre du grand public, dans la rue. C'est une première et ce n'est pas un hasard si c'est à Toulouse.

Une immense tente installée à la sortie du métro Capitole rue Alsace Lorraine accueille sans rendez-vous ce jeudi (8h30-18h) et demain matin (8h30-12h30) quiconque à un problème pour faire valoir ses droits. Le défenseur des droits mobilise une vingtaine de juristes venus de Paris qui tiendront ces "guichets urbains".

Toulouse choisie pour cette première

L'opération s'appelle "Place à vos droits!" C'est la première fois que l'institution sort de ses murs parisiens ou de ses permanences locales pour aller à la rencontre des citoyens. Une nécessité pour son patron Jacques Toubon :

"On a monté cette opération parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui renoncent à faire des démarches, qui renoncent à se plaindre d'une discrimination. Il était important de dire au public 'voilà, le Défenseur des droits peut répondre à vos questions'. Si quelqu'un a le sentiment qu'il ne touche pas la retraite qu'il devait avoir ou qu'il n'a pas ses indemnités journalières en arrêt maladie, il a l'impression que la République ne s'occupe pas de lui. Et donc nous voulons essayer de faire en sorte que les droits soient vraiment effectifs et que l'on ne se laisse pas simplement aller à l'irrationnel et à l'émotion." — Jacques Toubon, Défenseur des droits

40 % des dossiers traités par le Défenseur des droits concernent des problèmes avec l'administration (caisses de retraite, CPAM etc...) "Ces services sont devenus des labyrinthes" ajoute Jacques Toubon. Toulouse a été choisie pour "son caractère humaniste" précise le Défenseur des droits et aussi parce que son prédécesseur était un certain Dominique Baudis.

Jacques Toubon est a Toulouse pour deux jours, il souhaite renouveler l'opération une ou deux fois par an dans d'autres villes de France. © Radio France - Stéphanie Mora

Les tentes sont dressées juste à côté du métro Capitole, divisées en quatre pièces : conflits avec les administrations, discriminations, droit des enfants ou lanceurs d'alerte. 25 juristes sont là pour vous écouter , vous informer ou traiter votre problème. En Haute-Garonne, 12 délégués font ça toute l'année. En plus de ces guichets urbains, Le Défenseur des droits organise des rencontres pour parler Droit des enfants avec des collégiens et des lycéens au cinéma l'ABC, pour parler discrimination aussi à l'espace diversités. Jacques Toubon sera vendredi après-midi au commissariat de Toulouse pour faire un point sur la façon dont les policiers sont formés pour lutter contre les discriminations.

A quoi sert le Défenseur des droits?

Le défenseur des droits vous aide quand vous êtes en conflit avec les administrations, quand vous avez à vous plaindre de la déontologie des forces de l'ordre, pour dénoncer une discrimination, pour défendre le droit des enfants et même plus récemment si vous êtes un lanceur d'alerte.

L'institution basée à Paris compte 480 délégués en région. Ils peuvent enquêter, proposer un règlement à l'amiable mais aussi demander des poursuites voire des sanctions disciplinaires.

80 000 dossiers sont traités au niveau national chaque année sur 130 000 demandes et les plaignants obtiennent satisfaction dans 80% des cas.

► Contacts : 09 69 39 00 00 ou bien defenseurdesdroits.fr