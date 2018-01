Toulouse, France

Les pelleteuses sont en action sur le bord du canal du midi, au sud de Toulouse. Coincé entre le CNES, le centre national d'étude spaciale et le complexe scientifique du CNRS, Airbus Défense and Space construit un nouvel accès et 70 places de parking pour les 600 salariés qui travaillent à l'assemblage des satellites, le site est trop à l'étroit. Mais un collectif de scientifiques du CNRS veut faire arrêter les bulldozers, une pétition a déjà recueilli 1 600 signatures pour faire stopper les travaux.

L'usine d'assemblage de satellites d'Airbus est trop à l'étroit sur les bords du canal du midi © Radio France - Olivier Lebrun

Le coléoptère contre le géant de l'aéronautique

Les opposants envisagent de saisir la justice, ils mettent en avant la zone de protection autour du canal du midi classé au patrimoine mondial de l'Unesco, et également, la présence du "grand capricorne", une espèce protégée, en voie de disparition.

Un insecte suffira- t- il à faire plier Airbus ? Pas évident, car les travaux au bord du canal sont déjà en bonne voie, comme le constate sur place François Lacan, chercheur au CNRS, il est membre du "collectif Canal OMP" opposé au projet

François Lacan - Collectif Canal OMP - "on pourrait tripler le trafic automobile le long du canal du midi , une zone de biodiversité" Copier

Le 15 Janvier, l’avocate du collectif, Maitre Alice Terrasse, a demandé à la Préfecture de suspendre les travaux, au nom de la protection des espèces protégées. Mais sur place, les travaux se poursuivent, une vingtaine d’arbres auraient été abattus selon le collectif et le parking gagne du terrain.

Le nouvel accès au site d'Airbus Defense and Space © Radio France - Olivier Lebrun

Difficile à Toulouse de s’attaquer à Airbus

« il y a d’autres moyens pour Airbus d’assurer le transport de ses salariés que l’automobile, on pourrait installer une passerelle sur le canal pour permettre de rejoindre le terminus du métro à Ramonville – estime ce membre du collectif Canal OMP – malheureusement, c’est difficile de lutter contre Airbus ici à Toulouse ».

Faut-il faciliter les conditions de travail des salariés, ou préserver le patrimoine naturel ? Dans ce petit paradis écologique au bord du canal du midi, les avis sont partagés

"je suis choqué de voir qu'on coupe des arbres" , "on a plus de place, il faut bien se garer" - les réactions au bord du canal du midi Copier

Les travaux avancent au bord du canal du midi © Radio France - Olivier Lebrun

Les services de l'environnement de la Préfecture confirment avoir reçu un signalement des destruction d'espèces protégées . Ils précisent que la présence ou non du grand capricorne sera établie dans les jours qui viennent, et que des mesures seront prises si sa présence était avérée. La direction d'Airbus Defense and Space n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.