Toulouse, France

oPoCes installations urbaines ont les voit sans les voir. Des pics ou des cactus à l'entrée des immeubles pour empêcher de s’assoir, des accoudoirs sur un banc pour ne pas s'allonger ou des bouches d'aérations inclinées pour ne pas se réchauffer. Des militants de la France Insoumise ont organisé pour la deuxième fois depuis le début de l'année une balade pour repérer tous ces "dispositifs anti-SDF". Près d'une soixantaine de lieux ont été localisés photos à l’appui. Armées de leurs appareils photo, dix personnes ont donc sillonné, ces deux derniers weekend, une partie du centre-ville toulousain pour cibler les "anomalies".

Les installations sont divisées en quatre catégories : empêche de s'abriter, de s'assoir, de s'allonger et suppression des bancs © Radio France - Stéphane Garcia

"Faire disparaître les SDF sans régler le problème"

Charly, 40 ans, est celui qui a proposé l’idée au groupe d’action de France Insoumise de Toulouse. "C’est un objet et support de dénonciation. Il faut arriver à susciter l'indignation. Ces installations visent à éloigner les personnes sans-abri des centres-villes, en les envoyant toujours plus en périphérie, là où ils ont plus de difficultés à survivre, éloignés". Les responsables ? "Beaucoup d'installations sont réalisées par la mairie, mais on voit aussi les commerçants qui s'y mettent de plus en plus, comme les particuliers. Sauf qu'au lieu régler le problème du mal-logement, on préfère le masquer, l'éloigner de nous".

La carte interactive

Cette carte montre ainsi que place Arnaud-Bernard, des potelets anti-assise sont installées. Rues des Lois et de l'Esquile, les bancs ont laissé leur place à des siège une place. Allées Paul Feuga, des triangle métallique sont installées devant la vitrine pour empêcher toute personne de s’y installer. Certains paliers ou devantures de magasins sont même avancés pour empêcher les sans-abri de s'installer avec leur sac.

Mobilier anti-SDF répertorié dans le centre-ville toulousain - Capture d'écran Google Maps

Pour accéder à la carte interactive, cliquez ICI.